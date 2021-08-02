Прогноз погоди на 3 серпня: в Україну йде похолодання, у більшості регіонів – дощ з грозами

Погода в Україні у вівторок, 3 серпня, буде прохолодною та дощовою. Лише у частині північних та західних областей буде сонячно та сухо. В інших регіонах – дощі та грози.

Найтепліше буде на сході. Там стовпчики термометрів покажуть аж +35 градусів.

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У частині західних областей слід чекати дощі та грози. Негода прийде на Львівщину, Тернопільщину та Буковину. Синоптики прогнозують град та шквальний вітер. Температура повітря складатиме +23...+25 градусів. На Східній Україні також вируватиме негода. Однак, дощі та грози не зроблять повітря прохолоднішим. Воно там прогріється до +33...+35 градусів.

Південь України, крім Одеси та окупованого Криму, накриють дощі з грозами. Синоптики також не виключають град 6 – 19 міліметрів діаметром. Стовпчики термометрів покажуть +29...+31 градус. Більшість північних областей негода не зачепить. Попри це, небо все одно буде хмарним. Температура повітря підніметься до +25...+27 градусів.

Ясна погода буде триматися у Києві впевнено, вдень можлива незначна хмарність, але опадів не буде. Повітря прогріється до +25...+27 градусів.

Прогноз погоди у містах України на 3 серпня

Ужгород – +24...+26

Львів – +23...+25

Івано-Франківськ – +23...+25

Тернопіль – +23...+25

Чернівці – +24...+26

Хмельницький – +24...+26

Луцьк – +23...+25

Рівне – +23...+25

Житомир – +24...+26

Вінниця – +25...+27

Одеса – +29...+31

Миколаїв – +29...+31

Херсон – +29...+31

Сімферополь – +31...+33

Кропивницький – +26...+28

Черкаси – +26...+28

Чернігів – +25...+27

Суми – +25...+27

Полтава – +26...+28

Дніпро – +26...+28

Запоріжжя – +31...+33

Донецьк – +29...+31

Луганськ – +33...+35

Харків – +27...+29

Київ – +25...+27



Прогноз погоди на 3 серпня / Фото Укргідрометцентру