Прогноз погоди на 3 травня: буде прохолодно і прийдуть грози

Погода у понеділок, 3 травня буде дещо прохолоднішою, ніж на Великдень. У частині України і вдень, і вночі очікують на грозові дощ.

Третього травня в Україні середня температура коливатиметься між +12...+15, на півдні трохи тепліше – +19...+22. Вночі заморозки вже відступлять, однак температура буде низькою – +6..+9 градусів.

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Якою буде погода у містах України

У Західних областях вдень і вночі 3 травня дощу не очікують. Буде хмарно з проясненням, без істотних опадів. Вітер західний 7 – 12 метрів на секунду. Температура +10...+14 градусів, найхолодніше на Львівщині – +10...12 вище нуля.

У центральних областях вночі 3 травня можливий дощ: литиме на Житомирщині, Вінниччині, Черкащині, Хмельниччині. Вітер південно-західний 7 – 12 метрів на секунду.

Найтепліше буде на Півдні – +19...+22 градуси, вночі також можливий дощ.

У східних областях погода буде з опадами і вдень, і вночі: тут прогнозують грозові дощі. Температура вночі +10...13, вдень значно тепліше – +22...+24 вище нуля.

У Києві 3 травня вдень +13...15, вночі – +9...11 градусів. Вдень без опадів, а ось вночі литиме дощ.

Прогноз погоди у містах України на понеділок, 3 травня

Ужгород – +13...+15

Львів – +10...+12

Івано-Франківськ – +12...+14

Тернопіль – +12...+14

Чернівці – +12...+14

Хмельницький – +12...+14

Луцьк – +10...+12

Рівне – +10...+12

Житомир – +12...+14

Вінниця – +13...+15

Одеса – +19...+21

Миколаїв – +20...+22

Херсон – +20...+22

Сімферополь – +19...+21

Кропивницький – +18...+20

Черкаси – +17...+19

Чернігів – +14...+16

Суми – +17...+19

Полтава – +18...+20

Дніпро – +20...+22

Запоріжжя – +19...+21

Донецьк – +21...+23

Луганськ – +22...+24

Харків – +21...+23

Київ – +13...+15



Прогноз погоди в Україні 3 травня / Скриншот з сайту Укргідрометцентру