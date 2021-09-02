Антициклон принесе в Україну сонце: прогноз погоди на 3 вересня

Погода в Україні у п'ятницю, 3 вересня, буде сонячною і теплою. Водночас повернення літньої спеки очікувати не варто. Максимально температура повітря прогріється до +21 градусів.

За даними синоптиків, опадів не варто очікувати у жодній з областей України. Найтепліше буде у південних регіонах та на Закарпатті. Там прогнозують до +21 градуса.

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Найпрохолодніше буде на Півночі та Сході. Середня денна температура там становитиме +16...+18 градусів. У західних областях температура коливатиметься від +17 до +20 градусів.

У Києві обіцяють +17...+17 градусів. Жителі столиці також зможуть насолодитися осіннім сонцем.

Прогноз синоптикині Діденко

Українська синоптикиня Наталка Діденко розповіла, що циклон з центром над Великою Британією визначатиме погоду й на території України.

Вітер дмухатиме з північного заходу, на Півночі, Сході, у Центрі та на Півдні України він ще втримається поривчастим, до сильного,

– зауважила синоптикиня.

Вона також наголосила, що настав час затишного осіннього вбрання. "Вигулювати" Діденко рекомендує нові світлі плащі, білі куртки та бежеві пальта.

Прогноз погоди у містах України на 2 вересня

Ужгород – +19...+21

Львів – +18...+20

Івано-Франківськ – +18...+20

Тернопіль – +16...+18

Чернівці – +18...+20

Хмельницький – +16...+18

Луцьк – +17...+19

Рівне – +17...+19

Житомир – +17...+19

Вінниця – +17...+19

Одеса – +19...+21

Миколаїв – +19...+21

Херсон – +19...+21

Сімферополь – +18..+20

Кропивницький – +16...+18

Черкаси – +16...+18

Чернігів – +16...+18

Суми – +16...+18

Полтава – +16...+18

Дніпро – +17...+19

Запоріжжя – +18...+20

Донецьк – +17...+19

Луганськ – +16...+18

Харків – +16...+18

Київ – +17...+19



Прогноз погоди на 2 вересня / Карта Укргідрометцентр