Сонце, ожеледиця й легкий "мінус": прогноз погоди на 30 грудня
Джерело:Укргідрометцентр
Погода в Україні у четвер, 30 грудня, буде сухою: опадів не прогнозують у жодній з областей. Середня денна температура становитиме -3 градуси.
Найтепліше буде на Заході. Зокрема, на Прикарпатті температура повітря прогріється до +2...+4 градусів. Окрім того, насолодитися теплом зможуть жителі Криму. Там обіцяють до +7 градусів.
Зауважте В Азовському регіоні оголосили надзвичайний рівень небезпеки
У центральних, східних та південних областях прогнозують морози. Середня денна температура становитиме -3...-5 градусів. Опадів не прогнозують у жодній з областей України.
У Києві температура повітря опуститься до -1...-3 градусів.
Прогноз синоптикині Діденко
Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, що 30 грудня подекуди можна буде милуватися сонячними проясненнями. На дорогах залишатиметься ожеледиця.
Циклон, який вчора насипав снігу, а також обдурив киян, черкнувши буквально сніговим хвостом, але так і не спромігся підсипати столиці снігу, залишив нашу територію,
– заявила Діденко.
Опадів упродовж дня не прогнозують.
Погода в містах України 30 грудня
Ужгород – 0...+2
Львів – +1...+3
Івано-Франківськ – +2...+4
Тернопіль – 0...+2
Чернівці – +2...+4
Хмельницький – -1...-3
Луцьк – +1...+3
Рівне – -1...+1
Житомир – 0...-2
Вінниця – -3...-5
Одеса – -2...-4
Миколаїв – -4...-6
Херсон – -2...-4
Сімферополь – +5...+7
Кропивницький – -4...-6
Черкаси – -3...-5
Чернігів – -3...-5
Суми – -3...-5
Полтава – -3...-5
Дніпро – -4...-6
Запоріжжя – -3...-5
Донецьк – -4...-6
Луганськ – -2...-4
Харків – -4...-6
Київ – -1...-3