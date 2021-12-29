Сонце, ожеледиця й легкий "мінус": прогноз погоди на 30 грудня

Погода в Україні у четвер, 30 грудня, буде сухою: опадів не прогнозують у жодній з областей. Середня денна температура становитиме -3 градуси.

Найтепліше буде на Заході. Зокрема, на Прикарпатті температура повітря прогріється до +2...+4 градусів. Окрім того, насолодитися теплом зможуть жителі Криму. Там обіцяють до +7 градусів.

Зауважте В Азовському регіоні оголосили надзвичайний рівень небезпеки

У центральних, східних та південних областях прогнозують морози. Середня денна температура становитиме -3...-5 градусів. Опадів не прогнозують у жодній з областей України.

У Києві температура повітря опуститься до -1...-3 градусів.

Прогноз синоптикині Діденко

Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, що 30 грудня подекуди можна буде милуватися сонячними проясненнями. На дорогах залишатиметься ожеледиця.

Циклон, який вчора насипав снігу, а також обдурив киян, черкнувши буквально сніговим хвостом, але так і не спромігся підсипати столиці снігу, залишив нашу територію,

– заявила Діденко.

Опадів упродовж дня не прогнозують.

Погода в містах України 30 грудня

Ужгород – 0...+2

Львів – +1...+3

Івано-Франківськ – +2...+4

Тернопіль – 0...+2

Чернівці – +2...+4

Хмельницький – -1...-3

Луцьк – +1...+3

Рівне – -1...+1

Житомир – 0...-2

Вінниця – -3...-5

Одеса – -2...-4

Миколаїв – -4...-6

Херсон – -2...-4

Сімферополь – +5...+7

Кропивницький – -4...-6

Черкаси – -3...-5

Чернігів – -3...-5

Суми – -3...-5

Полтава – -3...-5

Дніпро – -4...-6

Запоріжжя – -3...-5

Донецьк – -4...-6

Луганськ – -2...-4

Харків – -4...-6

Київ – -1...-3



Прогноз погоди на 30 грудня / Карта Укргідрометцентру