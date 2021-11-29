Подекуди мокрий сніг та похолодання: прогноз погоди на 30 листопада

Погода в Україні у вівторок, 30 листопада, буде прохолодною. У деяких західних областях України падатиме мокрий сніг з дощем, у східних та південних – дощитиме.

Погода на кілька градусів нижчою, ніж 29 листопада. Також на всій території країни прогнозують вітер.

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Погода в регіонах України 30 листопада

У західних областях температура вдень сягатиме орієнтовно 0...+4 градуси, натомість вночі опуститься до +1...-3 градусів. Окрім того, мокрий сніг прогнозують на Закарпатті, Львівщині, Волині. У решті областей буде сонячно.

У центрі та на півночі країни буде сонячно, проте температура повітря також буде прохолодною – в середньому 0...+5 градусів.

У південних та центральних областях прогнозують теплішу погоду – до +3...+8 градусів. Вночі також буде орієнтовно +3...+8 градусів. Окрім того, дощитиме у:

Луганській;

Донецькій;

Запорізькій;

Херсонській областях;

а також у Сімферополі.

Синоптикиня Наталка Діденко написала, що західний вітер буде рвучким. Саме тому вона радить одягатись тепліше.

У Києві завершення листопада буде вітряним та холодним, вдень не вище +2...+3 градуси. Якісь серйозні опади – навряд чи,

– повідомила Діденко.

Окрім того, синоптикиня порадила готуватись до зими, адже температура найближчими днями буде прохолодною.

Погода в містах України 30 листопада

Ужгород – +2...+4

Львів – 0...+2

Івано-Франківськ – 0...+2

Тернопіль – +1...+3

Чернівці – +2...+4

Хмельницький – +1...+3

Луцьк – +1...+3

Рівне – +1...+3

Житомир – +2...+4

Вінниця – +2...+4

Одеса – +4...+6

Миколаїв – +4...+6

Херсон – +5...+7

Сімферополь – +10...+12

Кропивницький – +3...+5

Черкаси – +3...+5

Чернігів – +2...+4

Суми – +2...+4

Полтава – +3...+5

Дніпро – +4...+6

Запоріжжя – +6...+8

Донецьк – +7...+9

Луганськ – +7...+9

Харків – +5...+7

Київ – +1...+3



Погода в Україні 30 листопада / Карта Укргідрометцентру