Сонячно на Сході та дощ у інших регіонах: прогноз погоди на 30 серпня

Погода в Україні у понеділок, 30 серпня, буде переважно дощовою. Дощі прогнозують майже на всій території країни, окрім східних областей.

На Сході буде сонячно та тепло. Щоправда у всій Україні температура повітря знову знизиться на кілька градусів.

До теми На Київ насунулась гроза: столицю заливатиме до кінця доби

Погода у регіонах 30 серпня

Дощі накриють західну, північну, південну та центральну Україну. Найпрохолодніше буде на Заході. Там середня температура сягатиме +19...+22 градусів. Найтепліше у східних та південних облястях – +31...+34 градуси.

Сонячно буде на:

Полтавщині;

Харківщині;

Дніпропетровщині;

Луганщині;

Донеччині;

Запоріжчині;

Херсонщині;

у Криму.

Протягом дня дощі зсуватимуться в східному напрямку, тому на Заході краник прикрутиться, а на Півночі та в Центрі відкриється. Десь в другій половині дня, десь ввечері,

– написала синоптикиня Наталка Діденко.

У Києві буде тепло – орієнтовно +25...+27 градусів. Однак там будуть дощі та пориви вітру до 5 – 10 метрів за секунду.

Прогноз погоди у містах України на понеділок, 30 серпня

Ужгород – +20...+22

Львів – +20...+22

Івано-Франківськ – +20...+22

Тернопіль – +20...+22

Чернівці – +19...+21

Хмельницький – +19...+21

Луцьк – +19...+21

Рівне – +20...+22

Житомир – +24...+26

Вінниця – +22...+24

Одеса – +26...+28

Миколаїв – +29...+31

Херсон – +32...+34

Сімферополь – +32...+33

Кропивницький – +26...+28

Черкаси – +26...+28

Чернігів – +26..+28

Суми – +28...+30

Полтава – +28...+30

Дніпро – +30...+32

Запоріжжя – +31...+33

Донецьк – +33...+35

Луганськ – +32...+34

Харків –+31...+33

Київ – +25...+27



Прогноз погоди 30 серпня / Скриншот з сайту Укргідрометцентру