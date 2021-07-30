Прогноз погоди на 31 липня: в Україну прийдуть грози та спека до +32

Погода в Україні у суботу, 31 липня, буде дощовою та спекотною. Синоптики прогнозують грози та підвищення температури до +32 градусів.

Метеорологи повідомляють, що опади прийдуть у західні та східні області. Водночас у центральних, північних і південних – сухо та сонячно.

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Якою буде погода в Україні

На Заході попри грози передбачається висока температура – +28...+32 градуси. На Сході прогнозують аналогічну погоду, на термометрах можна буде побачити +28...+31 градус.

На Півночі синоптики інформують про сонце та +28...+32 градуси. У Центрі та Півдні також без опадів. У цих регіонах нашої країни слід очікувати потепліня до +28...+32 градусів.

У Києві – сухо та спекотно, температура повітря підніметься до +30...+32 градусів.

Прогноз погоди у містах України на 31 липня

Ужгород – +28...+30

Львів – +28...+30

Івано-Франківськ – +28...+30

Тернопіль – +28...+30

Чернівці – +30...+32

Хмельницький – +28...+30

Луцьк – +28...+30

Рівне – +28...+30

Житомир – +29...+31

Вінниця – +30...+32

Одеса – ++30...+32

Миколаїв – +30...+32

Херсон – +30...+32

Сімферополь – +28...+30

Кропивницький – +29...+31

Черкаси – +29...+31

Чернігів – +28...+30

Суми – +29...+31

Полтава – +29...+31

Дніпро – +29...+31

Запоріжжя – +28...+30

Донецьк – +28...+30

Луганськ – +29...+31

Харків – +29...+31

Київ – +30...+32



Прогноз погоди на 31 липня / Дані Укргідрометцентру