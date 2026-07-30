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24 Канал Новини України Спека до +34 повертається: прогноз погоди на 31 липня
30 липня, 16:50
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Спека до +34 повертається: прогноз погоди на 31 липня

Софія Рожик

Останній день липня порадує українців спокійною погожою погодою. Температура повітря прогріється до +34.

Про це повідомили синоптики Укргідрометцентру.

Прогноз погоди 31 липня

Погоду у п'ятницю, 31 липня, зумовить антициклон, тобто область високого атмосферного тиску. Окрім того, із Західної Європи до України почне поширюватися тепле повітря, що стане причиною підвищення температури повітря.

Вночі із теплом буде доволі стримано – +12 – +17. Вдень при малохмарній погоді позначки термометрів показуватимуть +24 – +30, а на крайньому заході – навіть +34.

Цього дня буде невелика хмарність. Опадів не прогнозується. 

Вітер – змінних напрямків, 3 – 8 метрів за секунду.

Температура повітря в обласних центрах

  • Київ +25…+27;
  • Ужгород +30…+32;
  • Львів +29…+31;
  • Івано-Франківськ +28…+30;
  • Тернопіль +27…+29;
  • Чернівці +29…+31;
  • Хмельницький +26…+28;
  • Луцьк +27…+29;
  • Рівне +28…+30;
  • Житомир +25…+27;
  • Вінниця +26…+28;
  • Одеса +24…+26;
  • Миколаїв +27…+29;
  • Херсон +26…+28;
  • Сімферополь +25…+27;
  • Кропивницький +25…+27;
  • Черкаси +25…+27;
  • Чернігів +25…+27;
  • Суми +23…+25;
  • Полтава +24…+26;
  • Дніпро +25…+27;
  • Запоріжжя +26…+28;
  • Донецьк +24…+26;
  • Луганськ +23…+25;
  • Харків +23…+25.

Прогноз погоди на 31 липня / Карта Укргідрометцентру

Нагадаємо, що в інтерв'ю 24 Каналу представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха розповіла, що середньомісячна температура протягом серпня очікується в межах +21…+25 градусів. 

1 серпня в західних, а 2 серпня і в більшості північних областей можлива нестійка погода з локальними грозовими осередками.

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