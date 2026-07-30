Спека до +34 повертається: прогноз погоди на 31 липня
Останній день липня порадує українців спокійною погожою погодою. Температура повітря прогріється до +34.
Про це повідомили синоптики Укргідрометцентру.
Прогноз погоди 31 липня
Погоду у п'ятницю, 31 липня, зумовить антициклон, тобто область високого атмосферного тиску. Окрім того, із Західної Європи до України почне поширюватися тепле повітря, що стане причиною підвищення температури повітря.
Вночі із теплом буде доволі стримано – +12 – +17. Вдень при малохмарній погоді позначки термометрів показуватимуть +24 – +30, а на крайньому заході – навіть +34.
Цього дня буде невелика хмарність. Опадів не прогнозується.
Вітер – змінних напрямків, 3 – 8 метрів за секунду.
Температура повітря в обласних центрах
- Київ +25…+27;
- Ужгород +30…+32;
- Львів +29…+31;
- Івано-Франківськ +28…+30;
- Тернопіль +27…+29;
- Чернівці +29…+31;
- Хмельницький +26…+28;
- Луцьк +27…+29;
- Рівне +28…+30;
- Житомир +25…+27;
- Вінниця +26…+28;
- Одеса +24…+26;
- Миколаїв +27…+29;
- Херсон +26…+28;
- Сімферополь +25…+27;
- Кропивницький +25…+27;
- Черкаси +25…+27;
- Чернігів +25…+27;
- Суми +23…+25;
- Полтава +24…+26;
- Дніпро +25…+27;
- Запоріжжя +26…+28;
- Донецьк +24…+26;
- Луганськ +23…+25;
- Харків +23…+25.
Прогноз погоди на 31 липня / Карта Укргідрометцентру
Нагадаємо, що в інтерв'ю 24 Каналу представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха розповіла, що середньомісячна температура протягом серпня очікується в межах +21…+25 градусів.
1 серпня в західних, а 2 серпня і в більшості північних областей можлива нестійка погода з локальними грозовими осередками.