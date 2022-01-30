Падатиме сніг і збережеться потужний вітер: прогноз погоди на 31 січня

Погода в Україні у понеділок, 31 січня, буде вітряною. У більшості областей очікують мокрий сніг. Стовпчики термометрів у середньому сягатимуть -1...+1 градуса.

В Україні в останній день січня збережеться несприятлива погода. Найбільше її ускладнюватиме сильний вітер.

Читайте також Скасували тисячі авіарейсів: у США лютує снігова буря

Погода в регіонах

Синоптики прогнозують мокрий сніг у всіх областях, окрім Миколаївської, Одеської, Херсонської, а також Криму. У Карпатах очікують значний сніг, через що там оголосили 1 рівень небезпечності.

Температура повітря у більшості регіонів становитиме -1...+1 градус. Трохи тепліше буде на Сході – 0...+2 градуси, ще тепліше – на Півночі – +2...+6 градусів.

Водночас сильний вітер об'єднає всю країну. Він буде західним та південно-західний і розганятиметься місцями до 15 – 20 метрів за секунду.

У Києві також прогнозують мокрий сніг, стовпчики термометрів сягатимуть -1...+1 градуса, дутиме потужний вітер.

Погода у містах України 31 січня

Ужгород – 0...+2

Львів – -1...+1

Івано-Франківськ – -1...+1

Тернопіль – -1...+1

Чернівці – -1...+1

Хмельницький – -1...+1

Луцьк – -1...+1

Рівне – -1...+1

Житомир – 0...-2

Вінниця – -1...+1

Одеса – +3...+5

Миколаїв – +3...+5

Херсон – +2...+4

Сімферополь – +4...+6

Кропивницький – -1...+1

Черкаси – -1...+1

Чернігів – -1...+1

Суми – -1...+1

Полтава – 0...-2

Дніпро – +1...+3

Запоріжжя – +2...+4

Донецьк – 0...+2

Луганськ – 0...+2

Харків – 0...+2

Київ – -1...+1

Прогноз погоди на 31 січня / Дані Укргідрометцентру

Зверніть увагу – що робити, коли ваша машина застрягла в снігу: дивіться відео