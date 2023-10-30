Осінь вражає теплом: в яких областях ще пригріє до +24 градусів

Останній день жовтня ще порадує українців теплом. У частині областей стовпчики термометрів знову сягнуть +24 градусів.

Про це в ексклюзивному коментарі 24 Каналу розповіла синоптикиня Укргідрометцентру. Наталія Птуха зауважила, що в жовтні були доволі-таки високі значення температури.

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Де прогнозують найвищу температуру

31 жовтня у більшості областей переважатиме сонячна погода без опадів. Відповідно очікуються високі значення температури.

Синоптикиня зазначила, що вночі температура буде в межах 7 – 14 градусів. Втім, у східних областях трохи нижче. Там 4 – 10 тепла.

У денні години залишається температура доволі високою. Особливо завтра (31 жовтня – 24 Канал), – 14 – 20 градусів, а по Півдню країни навіть до +24 прогріється повітря. Тобто там ще дуже комфортно,

– підкреслила Наталія Птуха.

Наразі в Україні переважає вітер південного напрямку. Якраз це і забезпечують надходження теплішої повітряної маси і доволі таки високі, як для кінця жовтня, температури.

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Зверніть увагу! 31 жовтня у Карпатах можуть бути пориви 19 – 24 метри за секунду. Для гірських регіонів це – І рівень небезпеки, у межах норми під час проходження фронтів.

Далі подекуди по всій території України очікуються пориви 17 – 20 метрів за секунду.

Не такі, які були в суботу, але все одно більш вітряна погода буде разом з хмарністю та дощем. Традиційна осіння,

– додала Птуха.

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Де у вівторок будуть дощі

Представниця Укргідрометцентру зазначила, що у другій половині дня Захід вже почне зустрічати черговий атмосферний фронт. Він принесе більше хмарності, дощову погоду.

Тож, мешканці західних областей, перед виходом на вулицю, краще прихопіть з собою парасольку.