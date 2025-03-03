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24 Канал Новини України В яких областях буде найтепліше, а де чекати ожеледицю: прогноз погоди на 4 березня
3 березня, 14:32
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В яких областях буде найтепліше, а де чекати ожеледицю: прогноз погоди на 4 березня

Ірина Марціяш

У вівторок, 4 березня, в Україні буде хмарно з проясненнями. В цей день опадів не очікується.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Прогноз погоди на 4 березня 

Синоптики зазначають, що завтра буде хмарно з проясненнями. Також вони вказують, що опадів не буде.

На північному сході та сході країни вночі та вранці на дорогах подекуди ожеледиця.

Вітер переважно західний, 7 – 12 метрів за секунду, вдень в Україні, крім півдня та Закарпаття, місцями пориви 15 – 20 метрів за секунду.

Температура вночі від 3 градусів тепла до 2 градусів морозу, в Карпатах 3 – 8 градусів морозу; вдень 5 – 10 градусів тепла, на сході країни 0 – 5 градусів тепла,
– ідеться в повідомленні.

Температура в містах

  • Київ +6 – +8
  • Ужгород +7 – +9
  • Львів +9 – +11
  • Івано-Франківськ +9 – +11
  • Тернопіль +9 – +11
  • Чернівці +9 – +11
  • Хмельницький +8 – +10
  • Луцьк +8 – +10
  • Рівне +9 – +11
  • Житомир +7 – +9
  • Вінниця +7 – +9
  • Одеса +7 – +9
  • Миколаїв +7 – +9
  • Херсон +7 – +9
  • Сімферополь +5 – +7
  • Кропивницький +7 – +9
  • Черкаси +7 – +9
  • Чернігів +5 – +7
  • Суми +5 – +7
  • Полтава +7 – +9
  • Дніпро +5 – +7
  • Запоріжжя +6 – +8
  • Донецьк +3 – +5
  • Луганськ +2 – +4
  • Харків +2 – +4


Погода на 4 березня 2025 року / Інфографіка Укргідрометцентру