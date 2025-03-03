В яких областях буде найтепліше, а де чекати ожеледицю: прогноз погоди на 4 березня
У вівторок, 4 березня, в Україні буде хмарно з проясненнями. В цей день опадів не очікується.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.
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Прогноз погоди на 4 березня
Синоптики зазначають, що завтра буде хмарно з проясненнями. Також вони вказують, що опадів не буде.
На північному сході та сході країни вночі та вранці на дорогах подекуди ожеледиця.
Вітер переважно західний, 7 – 12 метрів за секунду, вдень в Україні, крім півдня та Закарпаття, місцями пориви 15 – 20 метрів за секунду.
Температура вночі від 3 градусів тепла до 2 градусів морозу, в Карпатах 3 – 8 градусів морозу; вдень 5 – 10 градусів тепла, на сході країни 0 – 5 градусів тепла,
– ідеться в повідомленні.
Температура в містах
- Київ +6 – +8
- Ужгород +7 – +9
- Львів +9 – +11
- Івано-Франківськ +9 – +11
- Тернопіль +9 – +11
- Чернівці +9 – +11
- Хмельницький +8 – +10
- Луцьк +8 – +10
- Рівне +9 – +11
- Житомир +7 – +9
- Вінниця +7 – +9
- Одеса +7 – +9
- Миколаїв +7 – +9
- Херсон +7 – +9
- Сімферополь +5 – +7
- Кропивницький +7 – +9
- Черкаси +7 – +9
- Чернігів +5 – +7
- Суми +5 – +7
- Полтава +7 – +9
- Дніпро +5 – +7
- Запоріжжя +6 – +8
- Донецьк +3 – +5
- Луганськ +2 – +4
- Харків +2 – +4
Погода на 4 березня 2025 року / Інфографіка Укргідрометцентру