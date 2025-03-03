В яких областях буде найтепліше, а де чекати ожеледицю: прогноз погоди на 4 березня

У вівторок, 4 березня, в Україні буде хмарно з проясненнями. В цей день опадів не очікується.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Прогноз погоди на 4 березня

Синоптики зазначають, що завтра буде хмарно з проясненнями. Також вони вказують, що опадів не буде.

На північному сході та сході країни вночі та вранці на дорогах подекуди ожеледиця.

Вітер переважно західний, 7 – 12 метрів за секунду, вдень в Україні, крім півдня та Закарпаття, місцями пориви 15 – 20 метрів за секунду.

Температура вночі від 3 градусів тепла до 2 градусів морозу, в Карпатах 3 – 8 градусів морозу; вдень 5 – 10 градусів тепла, на сході країни 0 – 5 градусів тепла,

– ідеться в повідомленні.

Температура в містах

Київ +6 – +8

Ужгород +7 – +9

Львів +9 – +11

Івано-Франківськ +9 – +11

Тернопіль +9 – +11

Чернівці +9 – +11

Хмельницький +8 – +10

Луцьк +8 – +10

Рівне +9 – +11

Житомир +7 – +9

Вінниця +7 – +9

Одеса +7 – +9

Миколаїв +7 – +9

Херсон +7 – +9

Сімферополь +5 – +7

Кропивницький +7 – +9

Черкаси +7 – +9

Чернігів +5 – +7

Суми +5 – +7

Полтава +7 – +9

Дніпро +5 – +7

Запоріжжя +6 – +8

Донецьк +3 – +5

Луганськ +2 – +4

Харків +2 – +4



Погода на 4 березня 2025 року / Інфографіка Укргідрометцентру