Дощі, грози та тумани: прогноз погоди на 4 червня

Четвер, 4 червня, в Україні пройде з опадами. Подекуди також можливий туман.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Якою буде погода 4 червня?

У четвер буде хмарно з проясненнями.

Вночі у північних, більшості центральних областей, а також вдень по всій Україні місцями невеликі короткочасні дощі. У західних областях вдень очікують помірні дощі з грозами.

Вночі та вранці на Півдні та у Карпатах подекуди прогнозують туман.

Вітер цього дня буде південно-східний, 5 – 10 метрів за секунду.

Вночі термометри показуватимуть +10 – +15, а вдень +22 – +27. Лише у західних та північних областях день буде дещо прохолоднішим із +18 – +23.

Яка температура буде у великих містах?

Київ +20...+22;

Ужгород +21...+23;

Львів +20...+22;

Івано-Франківськ +20...+22;

Тернопіль +20...+22;

Чернівці +20...+22;

Хмельницький +20...+22;

Луцьк +20...+22;

Рівне +20...+22;;

Житомир +20...+22;

Вінниця +20...+22;

Одеса +18...+20;

Миколаїв +24...+26;

Херсон +24...+26;

Сімферополь +24...+26;

Кропивницький +20...+22;

Черкаси +20...+22;

Чернігів +20...+22;

Суми +20...+22;

Полтава +20...+22;

Дніпро +20...+22;

Запоріжжя +24...+26;

Донецьк +22...+24;

Луганськ +21...+23;

Харків +20...+22.

Прогноз погоди в Україні на 4 червня 2026 року / Карта Укргідрометцентру

До слова, червень в Україні очікується теплішим за кліматичну норму, оскільки, ймовірно, середня температура протягом найближчого місяця буде дещо вищою за багаторічні показники. Але значних відхилень не прогнозують.