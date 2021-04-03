Прогноз погоди на 4 квітня: сильні зливи та сніг

Погода в Україні у неділю, 4 квітня, буде дощовою на похмурою. Невелике прояснення можливе лише на Волині та Рівненщині.
Джерело:Укргідрометцентр
Якою буде погода в Україні
Середня температура повітря в Україні становитиме +8...+10 градусів. Найхолодніше буде на заході.
Цікаво Зима ще близько: на високогір'ї Карпат до 15 сантиметрів снігу
У західних областях температура прогріється лише до +6...+9 градусів. Крім того, падатиме мокрий сніг на дощ. На сході дощитиме менше, а стовпчики термометрів піднімуться до +8...+11 градусів.
На півдні, півночі та в центрі прогнозують невеликі дощі. Температура повітря становитиме +9...+11 градусів.
Водночас за словами синоптикині Наталки Діденко, у Запорізькій та Донецькій областях можливі сильні зливи.
У Києві прогнозують прохолоду та свіжість. Так, температура повітря буде в межах +8...+10 градусів. Вдень можливий дощ.
Прогноз погоди у містах України на неділю, 4 квітня
Ужгород – +8...+10
Львів – +7...+9
Івано-Франківськ – +6...+8
Тернопіль – +6...+8
Чернівці – +6...+8
Хмельницький – +7...+9
Луцьк – +6...+8
Рівне – +6...+8
Житомир – +7...+9
Вінниця – +8...+10
Одеса – +9...+11
Миколаїв – +9...+11
Херсон – +9...+11
Сімферополь – +8...+10
Кропивницький – +9...+11
Черкаси – +9...+11
Чернігів – +9...+11
Суми – +9...+11
Полтава – +9...+11
Дніпро – +9...+11
Запоріжжя – +9...+11
Донецьк – +8...+10
Луганськ – +8...+10
Харків – +8...+10
Київ – +8...+10