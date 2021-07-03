Прогноз погоди на 4 липня: грози не відступають

Погода в Україні в неділю, 4 липня, й далі буде дощовою та грозовою. Водночас у деяких областях синоптики прогнозують спеку.

Грози не відступають

Дощі та грози прогнозують в усіх областях України. Крім того, синоптики попереджають про шквальний вітер.

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У неділю буде спекотно у всіх областях, крім західних. Найвище температура повітря підійметься на сході – до +30...+32 градусів. У південних областях температура становитиме +26...28 градусів.

У західних областях буде свіжо та прохолодно. Стовпчики термометрів опустяться до +21...23 градусів. Цілу добу падатиме дощ, вітер дутиме зі швидкістю 7 – 12 метрів на секунду.

У Києві повітря буде спекотним +26...+28 градусів. Однак погода буде поганою – синоптики попереджають про грози.

Прогноз погоди у містах України на неділю, 4 липня:

Ужгород – +21...+23

Львів – +21...+23

Івано-Франківськ – +22...+24

Тернопіль – +22...+24

Чернівці – +21...+23

Хмельницький – +23...+25

Луцьк – +22...+24

Рівне – +23...+25

Житомир – +25...+27

Вінниця – +24...+26

Одеса – +26...+28

Миколаїв – +26...+28

Херсон – +27...+28

Сімферополь – +26...+28

Кропивницький – +26...+28

Черкаси – +26...+28

Чернігів – +26...+28

Суми – +26...+28

Полтава – +26...+28

Дніпро – +26...+28

Запоріжжя – +27...+29

Донецьк – +29...+31

Луганськ – +30...+32

Харків – +29...+31

Київ – +26...+28

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