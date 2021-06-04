Прогноз погоди на 5 червня: нарешті потеплішає, але подекуди будуть дощі

Погода в Україні 5 червня буде мінливою, але теплою. В одній частині України пройдуть зливи, а в іншій – буде хмарно з проясненням.
Температура повітря у більшості регіонів підніметься на 2 – 3 градуси у порівнянні з минулою добою. У середньому в Україні 5 червня буде +20..+22, щоправда, на Сході дещо свіжіше.
Тим часом Північ Туреччини у червні несподівано засипало снігом: фото
Прогноз погоди на 5 червня
У західних областях України у суботу прогнозують зливи вдень, а вночі – без опадів. Дощитиме на Закарпатті, Прикарпатті та Львівщині. В інших областях Заходу – хмарно з проясненням.
На Півночі, у Центрі та на Півдні протягом субота мине без опадів. Температура коливатиметься від +20 до +22 градусів.
Схід 5 червня омиють дощі: і вночі, і вдень опади спостерігатимуть у Сумах, Харкові, Луганську і Донецьку. Температура повітря у цих регіонах буде дещо нижчою, ніж на решті території України – +16...+18 градусів.
У Києві та околицях ймовірність дощу 5 червня незначна, температура повітря вдень – +20...+22, вночі – +11...+13.
Прогноз погоди у містах України на суботу, 5 червня:
Ужгород – +18...+20
Львів – +20...+22
Івано-Франківськ – +20...+22
Тернопіль – +20...+22
Чернівці – +20...+22
Хмельницький – +20...+22
Луцьк – +20...+22
Рівне – +20...+22
Житомир – +20...+22
Вінниця – +20...+22
Одеса – +21...+23
Миколаїв – +20...+22
Херсон – +20...+22
Сімферополь – +19...+21
Кропивницький – +20...+22
Черкаси – +20...+22
Чернігів – +20...+22
Суми – +18...+20
Полтава – +19...+21
Дніпро – +19...+21
Запоріжжя – +19...+21
Донецьк – +17...+19
Луганськ – +16...+18
Харків – +16...+18
Київ – +20...+22
Прогноз погоди в Україні на 5 червня / Скриншот з сайту Укргідрометцентру