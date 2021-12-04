Захід України засипатиме снігом, у решті регіонів – сонячно: прогноз погоди на 5 грудня
Джерело:Укргідрометцентр
Погода в Україні у неділю, 5 грудня, буде морозною. На Західній Україні синоптики прогнозують снігопади та "мінусову" температуру. В інших регіонах буде не набагато тепліше, але без опадів.
Найтепліше буде на Півдні. Там стовпчики термометрів покажуть до +8 градусів.
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На Заході температура повітря коливатиметься у межах -1...+1 градус. Синоптики прогнозують мокрий сніг з дощем вдень та снігопади у другій половині дня. На дорогах, ймовірно, буде ожеледиця. На Сході буде дещо тепліше – +3...+5 градусів. Весь день буде хмарним. Але опадів не повинно бути.
На Півночі очікується похмура погода, вранці можливе невелике прояснення, але безхмарним небо буде недовго. Опадів синоптики не прогнозують, 0...+2 градуси. На Півдні буде значно тепліше – аж до +6...+8 градусів. Вдень падатиме невеличкий дощ, який ближче до вечора закінчиться.
У Києві хмарна погода буде триматися до самого вечора. Без опадів. Стовпчики термометрів покажуть 0...+2 градуси.
Погода в містах України 5 грудня
Ужгород – +1...+3
Львів – -1...+1
Івано-Франківськ – 0...+2
Тернопіль – 0...+2
Чернівці – 0...+2
Хмельницький – 0...+2
Луцьк – -1...+1
Рівне – -1...+1
Житомир – 0...+2
Вінниця – +1...+3
Одеса – +6...+8
Миколаїв – +4...+6
Херсон – +4...+6
Сімферополь – +5...+7
Кропивницький – +1...+3
Черкаси – +1...+3
Чернігів – 0...+2
Суми – -1...+1
Полтава – +1...+3
Дніпро – +2...+4
Запоріжжя – +4...+6
Донецьк – +3...+5
Луганськ – +2...+4
Харків – +2...+4
Київ – 0...+2
Прогноз погоди в Україні 5 грудня / Карта Укргідрометцентру
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