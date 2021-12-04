Захід України засипатиме снігом, у решті регіонів – сонячно: прогноз погоди на 5 грудня

Погода в Україні у неділю, 5 грудня, буде морозною. На Західній Україні синоптики прогнозують снігопади та "мінусову" температуру. В інших регіонах буде не набагато тепліше, але без опадів.

Найтепліше буде на Півдні. Там стовпчики термометрів покажуть до +8 градусів.

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На Заході температура повітря коливатиметься у межах -1...+1 градус. Синоптики прогнозують мокрий сніг з дощем вдень та снігопади у другій половині дня. На дорогах, ймовірно, буде ожеледиця. На Сході буде дещо тепліше – +3...+5 градусів. Весь день буде хмарним. Але опадів не повинно бути.

На Півночі очікується похмура погода, вранці можливе невелике прояснення, але безхмарним небо буде недовго. Опадів синоптики не прогнозують, 0...+2 градуси. На Півдні буде значно тепліше – аж до +6...+8 градусів. Вдень падатиме невеличкий дощ, який ближче до вечора закінчиться.

У Києві хмарна погода буде триматися до самого вечора. Без опадів. Стовпчики термометрів покажуть 0...+2 градуси.

Погода в містах України 5 грудня

Ужгород – +1...+3

Львів – -1...+1

Івано-Франківськ – 0...+2

Тернопіль – 0...+2

Чернівці – 0...+2

Хмельницький – 0...+2

Луцьк – -1...+1

Рівне – -1...+1

Житомир – 0...+2

Вінниця – +1...+3

Одеса – +6...+8

Миколаїв – +4...+6

Херсон – +4...+6

Сімферополь – +5...+7

Кропивницький – +1...+3

Черкаси – +1...+3

Чернігів – 0...+2

Суми – -1...+1

Полтава – +1...+3

Дніпро – +2...+4

Запоріжжя – +4...+6

Донецьк – +3...+5

Луганськ – +2...+4

Харків – +2...+4

Київ – 0...+2



Прогноз погоди в Україні 5 грудня / Карта Укргідрометцентру

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