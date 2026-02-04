Сніг, сильний вітер та морози: прогноз погоди на 5 лютого

Четвер, 5 лютого, прийде в Україну зі снігом. Місцями ще утримуватимуться сильні морози до -22 та буде сильний вітер.

На небі цього дня буде хмарно, а дорогах – місцями ожеледиця. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Якою буде погода 5 лютого?

Синоптики прогнозують, що у більшості північних, центральних та Миколаївській областях у четвер йтиме сніг.

А у західних, Вінницькій та Одеській областях – місцями невеликий мокрий сніг з дощем, ожеледь.

На решті території день мине без опадів.

Вітер прогнозують південно-східний, 7 – 12 метрів за секунду. Окрім того, у більшості західних, південних, Житомирській та Вінницькій областях вдень місцями будуть пориви 15 – 20 метрів за секунду.

Нічна температура утримуватиметься на позначці -7 – -12, денна – -3 – -8.

Найхолодніше буде на північному сході та сході країни: вночі -14 – -19, місцями -20 – -22, а вдень -8 – -13.

У західних та південних областях очікується послаблення морозів: вночі буде -1 – -6, вдень -3 – +2. Найтепліше буде на Закарпатті та в Криму, де нічна температура буде близько 0, а денна – +4 – +9.

Яку погоду чекати у великих містах?

Київ -6…-4;

Ужгород +6..+8;

Львів -1…+1;

Івано-Франківськ -1…+1;

Тернопіль -1…+1;

Чернівці -1…+1;

Хмельницький -1…+1;

Луцьк -1…+1;

Рівне -1…+1;

Житомир -3…-1;

Вінниця -1…+1;

Одеса +2…+4;

Миколаїв -1…+1;

Херсон -1…+1;

Сімферополь +6..+8;

Кропивницький -5…-3;

Черкаси -5…-3;

Чернігів -8…-6;

Суми -11…-9;

Полтава -7…-5;

Дніпро -6…-4;

Запоріжжя -4…-2;

Донецьк -9…-7;

Луганськ -11…-9;

Харків -11…-9.

Прогноз погоди в Україні на 5 лютого / Карта Укргідрометцентру

