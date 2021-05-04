Прогноз погоди на 5 травня: Україна стане однією з найтепліших країн Європи

Погода у середу, 5 травня, в усіх регіонах України буде теплою і сонячною. Температура повітря прогріється до +20 градусів. Опадів синоптики не прогнозують у жодній з областей України.
Джерело:Укргідрометцентр
У більшості західних областей середня температура повітря становитиме +18...+20 градусів. В Ужгороді, а також у південних та деяких східних регіонах синоптики прогнозують +17...+19 градусів.
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Водночас нижче температура повітря вдень не опуститься.
Синоптикиня Наталка Діденко заявила, що погоду в Україні визначатиме антициклон Trudi.
Середа в Україні буде однією з найтепліших у Європі. Проте найближча ніч все ніяк не захоче відпускати від себе заморозки, як у наших піснях козак дівчинОньку – все пригортає та й пригортає аж до ранку,
– розповіла синоптикиня.
Водночас Діденко спрогнозувала на 5 травня поривчастий вітер.
Прогноз погоди у містах України на середу, 5 травня
Ужгород – +17...+19
Львів – +18...+20
Івано-Франківськ – +18...+20
Тернопіль – +18...+20
Чернівці – +18...+20
Хмельницький – +18...+20
Луцьк – +18...+20
Рівне – +18...+20
Житомир – +18...+20
Вінниця – +18...+20
Одеса – +17...+19
Миколаїв – +17...+19
Херсон – +17...+19
Сімферополь – +17...+19
Кропивницький – +18...+20
Черкаси – +18...+20
Чернігів – +18...+20
Суми – +18...+20
Полтава – +18...+20
Дніпро – +18...+20
Запоріжжя – +17...+19
Донецьк – +17...+19
Луганськ – +16...+18
Харків – +17...+19
Київ – +18...+20