Прогноз погоди на 5 травня: Україна стане однією з найтепліших країн Європи

Погода у середу, 5 травня, в усіх регіонах України буде теплою і сонячною. Температура повітря прогріється до +20 градусів. Опадів синоптики не прогнозують у жодній з областей України.

У більшості західних областей середня температура повітря становитиме +18...+20 градусів. В Ужгороді, а також у південних та деяких східних регіонах синоптики прогнозують +17...+19 градусів.

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Водночас нижче температура повітря вдень не опуститься.

Синоптикиня Наталка Діденко заявила, що погоду в Україні визначатиме антициклон Trudi.

Середа в Україні буде однією з найтепліших у Європі. Проте найближча ніч все ніяк не захоче відпускати від себе заморозки, як у наших піснях козак дівчинОньку – все пригортає та й пригортає аж до ранку,

– розповіла синоптикиня.

Водночас Діденко спрогнозувала на 5 травня поривчастий вітер.

Прогноз погоди у містах України на середу, 5 травня

Ужгород – +17...+19

Львів – +18...+20

Івано-Франківськ – +18...+20

Тернопіль – +18...+20

Чернівці – +18...+20

Хмельницький – +18...+20

Луцьк – +18...+20

Рівне – +18...+20

Житомир – +18...+20

Вінниця – +18...+20

Одеса – +17...+19

Миколаїв – +17...+19

Херсон – +17...+19

Сімферополь – +17...+19

Кропивницький – +18...+20

Черкаси – +18...+20

Чернігів – +18...+20

Суми – +18...+20

Полтава – +18...+20

Дніпро – +18...+20

Запоріжжя – +17...+19

Донецьк – +17...+19

Луганськ – +16...+18

Харків – +17...+19

Київ – +18...+20



Прогноз погоди на 5 травня / Дані Укргідрометцентру