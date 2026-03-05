Мокрий сніг і дощ, подекуди до +11: прогноз погоди 6 березня

Погода у п'ятницю, 6 березня, в Україні буде похмурою. Подекуди будуть опади, а температура повітря підніметься до +11.

Про це пише Укргідрометцентр.

Якою буде погода 6 березня?

За словами синоптиків в Україну поширюватиметься поле підвищеного тиску із Західної Європи.

Це зумовлюватиме погоду без опадів, проте атмосферний фронт спричинить вночі в північно-східній частині та більшості центральних областей, а вдень на південному сході та сході країни невеликий мокрий сніг і дощ,

– кажуть в Укргідрометцентрі.

Цікаво! Детальний прогноз у 28 812 населених пунктах України. Дізнайся якою буде погода саме у твоєму місті в новому сервісі 24 Каналу.

Нічна температура коливатиметься від +3 до -2. Найхолодніше буде в Карпатах, де прогнозують -3 – -8.

Денна температура буде в межах +1 – +6. Найтепліше буде на заході країни та півдні Одещини, де прогнозують +6 – +11.

Зверніть увагу! 5 – 6 березня у Вінницькій, Черкаській, Одеській областях очікується підвищення рівнів. Оголошено І рiвень небезпеки, жовтий. Подекуди можливе підтоплення житлових будинків та вулиць.



А 6 – 8 березня очiкується подальше поступове підвищення рівнів води на Волині. Теж оголошено І рiвень небезпеки.

Яка погода буде в обласних центрах?

Київ +3...+5

Ужгород +8...+10

Львів +8...+10

Івано-Франківськ +8...+10

Тернопіль +8...+10

Чернівці +8...+10

Хмельницький +7...+9

Луцьк +7...+9

Рівне +7...+9

Житомир +3...+5

Вінниця +4...+6

Одеса +8...+10

Миколаїв +6...+8

Херсон +5...+7

Сімферополь +5...+7

Кропивницький +4...+6

Черкаси +3...+5

Чернігів +3...+5

Суми +2...+4

Полтава +3...+5

Дніпро +4...+6

Запоріжжя +5...+7

Донецьк +3...+5

Луганськ +1...+3

Харків +2...+4

Прогноз погоди в Україні на 6 березня / Фото Укргідрометцентру

