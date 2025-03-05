В яких областях очікувати до +18 градусів, а де буде сильний вітер: прогноз погоди на 6 березня
В четвер, 6 березня, погода в Україні суттєво не зміниться. Синоптики не прогнозують опадів, проте очікуються значні пориви вітру.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.
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Прогноз погоди на 6 березня
Фахівці пояснили, що 6 березня синоптична ситуація в Україні не зазнає істотних змін. Так, очікується погода без опадів.
Повітряними потоками західного напрямку до нас надходитиме тепле повітря атлантичного походження. Вітер при цьому в Україні, крім південної частини та більшості західних областей, буде з поривами 15 – 20 метрів за секунду.
Температура вночі 1 – 6 градусів тепла, в Карпатах та на Закарпатті 0 – 5 градусів морозу; вдень 12 – 17 градусів тепла, у Карпатах, східних областях та на узбережжі морів 8 – 13 градусів,
– повідомили синоптики.
Температура у великих містах
- Київ +14 – +16;
- Ужгород +15 – +17;
- Львів +16 – +18;
- Івано-Франківськ +15 – +17;
- Тернопіль +15 – +17;
- Чернівці +15 – +17;
- Хмельницький +15 – +17;
- Луцьк +15 – +17;
- Рівне +16 – +18;
- Житомир +14 – +16;
- Вінниця +14 – +16;
- Одеса +13 – +15;
- Миколаїв +15 – +17;
- Херсон +15 – +17;
- Сімферополь +14 – +16;
- Кропивницький +16 – +18;
- Черкаси +15 – +17;
- Чернігів +14 – +16;
- Суми +13 – +15;
- Полтава +13 – +15;
- Дніпро +13 – +15;
- Запоріжжя +12 – +14;
- Донецьк +11 – +13;
- Луганськ +10 – +12;
- Харків +10 – +12.