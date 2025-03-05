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24 Канал Новини України В яких областях очікувати до +18 градусів, а де буде сильний вітер: прогноз погоди на 6 березня
5 березня, 17:06
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В яких областях очікувати до +18 градусів, а де буде сильний вітер: прогноз погоди на 6 березня

Ірина Марціяш

В четвер, 6 березня, погода в Україні суттєво не зміниться. Синоптики не прогнозують опадів, проте очікуються значні пориви вітру.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Прогноз погоди на 6 березня

Фахівці пояснили, що 6 березня синоптична ситуація в Україні не зазнає істотних змін. Так, очікується погода без опадів.

Повітряними потоками західного напрямку до нас надходитиме тепле повітря атлантичного походження. Вітер при цьому в Україні, крім південної частини та більшості західних областей, буде з поривами 15 – 20 метрів за секунду.

Температура вночі 1 – 6 градусів тепла, в Карпатах та на Закарпатті 0 – 5 градусів морозу; вдень 12 – 17 градусів тепла, у Карпатах, східних областях та на узбережжі морів 8 – 13 градусів,
– повідомили синоптики.

Температура у великих містах

  • Київ +14 – +16;
  • Ужгород +15 – +17;
  • Львів +16 – +18;
  • Івано-Франківськ +15 – +17;
  • Тернопіль +15 – +17;
  • Чернівці +15 – +17;
  • Хмельницький +15 – +17;
  • Луцьк +15 – +17;
  • Рівне +16 – +18;
  • Житомир +14 – +16;
  • Вінниця +14 – +16;
  • Одеса +13 – +15;
  • Миколаїв +15 – +17;
  • Херсон +15 – +17;
  • Сімферополь +14 – +16;
  • Кропивницький +16 – +18;
  • Черкаси +15 – +17;
  • Чернігів +14 – +16;
  • Суми +13 – +15;
  • Полтава +13 – +15;
  • Дніпро +13 – +15;
  • Запоріжжя +12 – +14;
  • Донецьк +11 – +13;
  • Луганськ +10 – +12;
  • Харків +10 – +12.


Погода на 6 березня / Інфографіка Укргідрометцентру