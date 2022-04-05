На Заході та Півночі будуть дощі: прогноз погоди на 6 квітня
Джерело:Укргідрометцентр
Погода в Україні у середу, 6 квітня, буде сонячною на Сході. Водночас на Заході та Півночі синоптики прогнозують невеликий дощ.
Найвище стовпчики термометрів підіймуться у південних областях. Там синоптики обіцяють +13...+15 градусів.
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У яких областях прогнозують невеликий дощ
- Львівській,
- Волинській,
- Рівненській,
- Тернопільській,
- Івано-Франківській,
- Хмельницькій,
- Вінницькій,
- Житомирській,
- Чернігівській,
- Сумській,
- Харківській областях.
У всіх інших регіонах буде сухо. Там прогнозують хмарне небо з проясненнями.
Водночас у Києві очікують на похмуру погоду. Температура повітря становитиме +10...+12 градусів. Південно-західний вітер рухатиметься зі швидкістю 7 – 12 метрів на секунду.
Прогноз погоди у містах України 6 квітня
Ужгород – +12...+14
Львів – +9...+11
Івано-Франківськ – +11...+13
Тернопіль – +10...+12
Чернівці – +14...+16
Хмельницький – +10...+12
Луцьк – +9...+11
Рівне – +9...+11
Житомир – +9...+11
Вінниця – +14...+16
Одеса – +14...+16
Миколаїв – +13...+15
Херсон – +12...+14
Сімферополь – +10...+12
Кропивницький – +12...+14
Черкаси – +11...+13
Чернігів – +9...+11
Суми – +9...+11
Полтава – +11...+13
Дніпро – +12...+14
Запоріжжя – +10...+12
Донецьк – +10...+12
Луганськ – +9...+11
Харків – +9...+11
Київ – +10...+12
Прогноз погоди на 6 квітня / Карта Укргідрометцентру