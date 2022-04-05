На Заході та Півночі будуть дощі: прогноз погоди на 6 квітня

Погода в Україні у середу, 6 квітня, буде сонячною на Сході. Водночас на Заході та Півночі синоптики прогнозують невеликий дощ.

Найвище стовпчики термометрів підіймуться у південних областях. Там синоптики обіцяють +13...+15 градусів.

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У яких областях прогнозують невеликий дощ

Львівській,

Волинській,

Рівненській,

Тернопільській,

Івано-Франківській,

Хмельницькій,

Вінницькій,

Житомирській,

Чернігівській,

Сумській,

Харківській областях.

У всіх інших регіонах буде сухо. Там прогнозують хмарне небо з проясненнями.

Водночас у Києві очікують на похмуру погоду. Температура повітря становитиме +10...+12 градусів. Південно-західний вітер рухатиметься зі швидкістю 7 – 12 метрів на секунду.

Прогноз погоди у містах України 6 квітня

Ужгород – +12...+14

Львів – +9...+11

Івано-Франківськ – +11...+13

Тернопіль – +10...+12

Чернівці – +14...+16

Хмельницький – +10...+12

Луцьк – +9...+11

Рівне – +9...+11

Житомир – +9...+11

Вінниця – +14...+16

Одеса – +14...+16

Миколаїв – +13...+15

Херсон – +12...+14

Сімферополь – +10...+12

Кропивницький – +12...+14

Черкаси – +11...+13

Чернігів – +9...+11

Суми – +9...+11

Полтава – +11...+13

Дніпро – +12...+14

Запоріжжя – +10...+12

Донецьк – +10...+12

Луганськ – +9...+11

Харків – +9...+11

Київ – +10...+12



Прогноз погоди на 6 квітня / Карта Укргідрометцентру