Сонце, подекуди дощ та туман: прогноз погоди на 6 листопада

Погода в Україні у суботу, 6 листопада, буде теплою. На Заході країни буде сонячно, однак у центральних та північних областях дощитиме.

Стовпчик термометра опуститься на декілька градусів, у порівнянні з 5 листопада. Ба більше, у деяких регіонах прогнозують надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

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Погода в регіонах України 6 листопада

На Заході країни прогнозують сонячну й теплу погоду. В середньому температура прогріється до +9...+12 градусів. Окрім того, доволі тепло буде вночі – орієнтовно +3...5 градусів. На Півдні країни буде також сонячно та значно тепліше – до +14...+19 градусів. Теплу осінню погоду прогнозують на Сході – до +13...+15 градусів. У центральному та північному регіоні прогнозують дощ та +10...+16 градусів.

Україну трохи завтра (мовиться про 6 листопада – 24 канал) зачепить атмосферний фронт північного циклону Peter, але дощі пройдуть переважно вночі, лише в західних та північних областях. Ну, ще й трохи затримаються вдень на північному сході,

– розповіла синоптикиня Наталка Діденко.

У Києві 6 листопада буде +10...+12 градусів. Наталка Діденко порадила одягатися тепліше, ніж 5 листопада. Ба більше, у Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Донецькій областях прогнозують тумани.

Окрім того, 5 – 7 листопада у Вінницькій та більшості районів Хмельницької, Рівненської, Волинської, Тернопільської та Донецької областей буде надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Погода в містах України 6 листопада

Ужгород – +10..+12

Львів – +8...+10

Івано-Франківськ – +9...+11

Тернопіль – +8...+10

Чернівці – +10...+12

Хмельницький – +8...+10

Луцьк – +8...+10

Рівне – +8...+10

Житомир – +9...+11

Вінниця – +11...+13

Одеса – +14...+16

Миколаїв – +14...+16

Херсон – +15...+17

Сімферополь – +17...+19

Кропивницький – +11...+13

Черкаси – +10...+12

Чернігів – +10...+12

Суми – +10...+12

Полтава – +10...+12

Дніпро – +12...+14

Запоріжжя – +14...+16

Донецьк – +13...+15

Луганськ – +13...+15

Харків – +14...+16

Київ – +10...+12



Прогноз погоди на 6 листопада / Карта Укргідрометцентру