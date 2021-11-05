Сонце, подекуди дощ та туман: прогноз погоди на 6 листопада
Джерело:Укргідрометцентр
Погода в Україні у суботу, 6 листопада, буде теплою. На Заході країни буде сонячно, однак у центральних та північних областях дощитиме.
Стовпчик термометра опуститься на декілька градусів, у порівнянні з 5 листопада. Ба більше, у деяких регіонах прогнозують надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
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Погода в регіонах України 6 листопада
На Заході країни прогнозують сонячну й теплу погоду. В середньому температура прогріється до +9...+12 градусів. Окрім того, доволі тепло буде вночі – орієнтовно +3...5 градусів. На Півдні країни буде також сонячно та значно тепліше – до +14...+19 градусів. Теплу осінню погоду прогнозують на Сході – до +13...+15 градусів. У центральному та північному регіоні прогнозують дощ та +10...+16 градусів.
Україну трохи завтра (мовиться про 6 листопада – 24 канал) зачепить атмосферний фронт північного циклону Peter, але дощі пройдуть переважно вночі, лише в західних та північних областях. Ну, ще й трохи затримаються вдень на північному сході,
– розповіла синоптикиня Наталка Діденко.
У Києві 6 листопада буде +10...+12 градусів. Наталка Діденко порадила одягатися тепліше, ніж 5 листопада. Ба більше, у Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Донецькій областях прогнозують тумани.
Окрім того, 5 – 7 листопада у Вінницькій та більшості районів Хмельницької, Рівненської, Волинської, Тернопільської та Донецької областей буде надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Погода в містах України 6 листопада
Ужгород – +10..+12
Львів – +8...+10
Івано-Франківськ – +9...+11
Тернопіль – +8...+10
Чернівці – +10...+12
Хмельницький – +8...+10
Луцьк – +8...+10
Рівне – +8...+10
Житомир – +9...+11
Вінниця – +11...+13
Одеса – +14...+16
Миколаїв – +14...+16
Херсон – +15...+17
Сімферополь – +17...+19
Кропивницький – +11...+13
Черкаси – +10...+12
Чернігів – +10...+12
Суми – +10...+12
Полтава – +10...+12
Дніпро – +12...+14
Запоріжжя – +14...+16
Донецьк – +13...+15
Луганськ – +13...+15
Харків – +14...+16
Київ – +10...+12