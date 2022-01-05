В Україну повертається холод: прогноз погоди на 6 січня

Погода в Україні у четвер, 6 січня, буде холодною. Температура повітря коливатиметься від -1 до +4 градусів. Водночас на Півдні країни, у Дніпрі та на Донеччині прогнозують тепло.

Напередодні Святвечора в Україну потрохи почне заходити холодне повітря. Втім, холодно буде не у всіх регіонах. На Півдні, у Дніпрі та на Донеччині стовпчики термометрів піднімуться до +5...+12 градусів.

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Карпати 6 січня накриє мокрий сніг з дощем. Така ж погода буде й у регіонах навколо Карпат. А вдень подібну ситуацію обіцяють і в центральних регіонах України.

Решта території України на Святвечір буде без істотних опадів. Але синоптики прогнозують поривчастий вітер західного напрямку.

Прогноз для мешканців Києва

У столиці 6 січня температура повітря трохи знизиться.

Зокрема вночі очікується близько нуля, вдень +1...+3 градуси. Серйозні опади малоймовірні.

Погода в містах України 6 січня

Ужгород – +5...+7

Львів – +2...+4

Івано-Франківськ – +4...+6

Тернопіль – +2...+4

Чернівці – +2...+4

Хмельницький – +2...+4

Луцьк – +2...+4

Рівне – +2...+4

Житомир – +2...+4

Вінниця – +2...+4

Одеса – +9...+11

Миколаїв – +8...+10

Херсон – +9...+11

Сімферополь – +11...+13

Кропивницький – +4...+6

Черкаси – +3...+5

Чернігів – +2...+4

Суми – +2...+4

Полтава – +2...+4

Дніпро – +6...+8

Запоріжжя – +8...+10

Донецьк – +7...+9

Луганськ – +5...+7

Харків – +3...+5

Київ – +3...+5



Погода 6 січня / Фото Укргідрометцентру