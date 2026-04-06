Не лише заморозки: синоптики зробили ще одне попередження
- Синоптики попереджають про сильний вітер та заморозки в Україні, зокрема у західних, північних та центральних областях.
- Очікується ІІ рівень небезпеки через можливість ускладнення роботи енергетиків, комунальників та пошкодження ранньоквітучих дерев.
Синоптики попереджають про погіршення погоди в Україні найближчими днями. Очікуються сильний вітер та заморозки.
Про це інформує ДСНС України.
Дивіться також Синоптики попередили про негоду у Львові: оголошено І рівень небезпеки
До яких загроз варто готуватись найближчим часом?
Синоптики Укргідрометцентру попередили про небезпеки для українців у вигляді заморозків та штормового вітру.
Вдень 7 квітня мешканців західних областей попереджають про І рівень небезпеки, жовтий. Швидкість вітру сягатиме 15 – 20 метрів за секунду.
Крім того, найближчим часом очікуються заморозки. Вночі 7 квітня у західних, північних та більшості центральних областей температура на ґрунті опуститься до 0 – 3 градусів морозу. На Закарпатті такі показники можливі й у повітрі.
У ніч на 8 квітня заморозки на ґрунті 0 – 3 градуси морозу прогнозують по всій Україні, У повітрі така температура очікується на Закарпатті, Чернігівщині, Сумщині, Полтавщині та Харківщині.
Вночі 9 квітня до вищезгаданих областей приєднається Дніпропетровщина, Донеччина та Луганщина.
Через такі погодні умови оголошено ІІ рівень небезпеки, помаранчевий.
У ДСНС наголосили, що штормовий вітер може ускладнити роботу енергетиків, комунальників та руху транспорту. Тоді як заморозки можуть зашкодити ранньоквітучим плодовим деревам.
Будьте обережними під час перебування на вулиці – тримайтеся подалі від розлогих дерев, ліній електропередач і рекламних щитів,
– додали в службі.
В яких областях температура опуститься до –5 градусів?
Впродовж 8 та 9 квітня на території Львівської області можливі заморозки від 0 до -5 градусів. Однак у самому Львові прогнозують -3 градуси морозу.
Сильне похолодання прогнозують на Прикарпатті. Температура від 0 до -5 градусів очікується вночі та вранці 7, 8 та 9 квітня.