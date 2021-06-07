Прогноз погоди на 7 червня: циклон принесе в Україну дощі та грози

Погода в Україні у понеділок, 7 червня, буде дощовою по всій території, можливі грози та навіть град. Температура повітря коливатиметься від +21 до 25 градусів.

За словами синоптикині, дощі принесе північно-східний циклон, який тягнеться до західного циклону, який наразі перебуває над Німеччиною.

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Погода 7 червня в регіонах

У більшості областей дощі будуть помірними – десь може випасти більше опадів, в інших місцях вони будуть невеликі. Однак у центральних, південних та східних областях пройдуть грози, під час яких може дути потужний вітер та навіть сипати град.

Температура повітря вдень коливатиметься в межах +21…+25 градусів.

У Києві ймовірність дощу з грозою буде досить великою. Стовпчики термометрів у столиці підіймуться до +21…+23 градусів.

Прогноз погоди у містах України на понеділок, 7 червня:

Ужгород – +22...+24

Львів – +22...+24

Івано-Франківськ – +21...+23

Тернопіль – +22...+24

Чернівці – +22...+24

Хмельницький – +22...+24

Луцьк – +23...+25

Рівне – +23...+25

Житомир – +22...+24

Вінниця – +22...+24

Одеса – +23...+25

Миколаїв – +22...+24

Херсон – +22...+24

Сімферополь – +21...+23

Кропивницький – +22...+24

Черкаси – +21...+23

Чернігів – +21...+23

Суми – +21...+23

Полтава – +21...+23

Дніпро – ++22...+24

Запоріжжя – +21...+23

Донецьк – +21...+23

Луганськ – +21...+23

Харків – +21...+23

Київ – +21...+23



Прогноз погоди в Україні на 7 червня / Скриншот з сайту Укргідрометцентру