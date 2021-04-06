Прогноз погоди на 7 квітня: дощі та снігопади накриють Україну на Благовіщення

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Погода в Україні у вівторок, 7 квітня, буде дощовою та похмурою. У східних регіонах стовпчики термометрів покажуть "весняну" температуру, але синоптики прогнозують велику кількість опадів. На Заході ситуація подібна, але на зміну дощу прийде сніг.

Джерело:

Укргідрометцентр

Найпрохолодніше, як не дивно, буде саме на Заході, а також у Києві. Повітря там прогріється лише до +3...+5 градусів.

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На Західній Україні весь день буде хмарна та похмура погода. Вночі піде дрібний дощ зі снігом, який ще до ранку закінчиться. Температура повітря становитиме +3...+5 градуси. Сонце не побачать у мешканці Східної України. Натомість там, як і на Заході, дощитиме. Синоптики попереджають про шквальні пориви вітру до 15 – 24 метрів на секунду. Стовпчики термометрів покажуть +13...+15 градусів.

На Півночі України також дощитиме майже весь день. Температура повітря становитиме лише +4...+6 градусів. На Півдні сильний дощ падатиме майже весь день і припиниться лише ближче до вечора. Синоптики заявили про сильний вітер. Повітря там прогріється до +11...+13 градусів.

У Києві протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Вранці та вдень очікується сильний дощ, ближче до вечора йому на зміну прийде сильний дощ зі снігом. Стовпчики термометрів покажуть +2...+4 градусів.

Прогноз погоди у містах України на середу, 7 квітня

Ужгород – +4...+6

Львів – +4...+6

Івано-Франківськ – +3...+5

Тернопіль – +3...+5

Чернівці – +3...+5

Хмельницький – +3...+5

Луцьк – +5...+7

Рівне – +4...+6

Житомир – +3...+5

Вінниця – +4...+6

Одеса – +11...+13

Миколаїв – +11...+13

Херсон – +11...+13

Сімферополь – +13...+15

Кропивницький – +6...+8

Черкаси – +7...+9

Чернігів – +4...+6

Суми – +5...+7

Полтава – +9...+11

Дніпро – +11...+13

Запоріжжя – +11...+13

Донецьк – +13...+15

Луганськ – +13...+15

Харків – +11...+13

Київ – +2...+4


Прогноз погоди на 7 квітня / Дані Укргідрометцентру