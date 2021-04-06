Прогноз погоди на 7 квітня: дощі та снігопади накриють Україну на Благовіщення

Погода в Україні у вівторок, 7 квітня, буде дощовою та похмурою. У східних регіонах стовпчики термометрів покажуть "весняну" температуру, але синоптики прогнозують велику кількість опадів. На Заході ситуація подібна, але на зміну дощу прийде сніг.

Найпрохолодніше, як не дивно, буде саме на Заході, а також у Києві. Повітря там прогріється лише до +3...+5 градусів.

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На Західній Україні весь день буде хмарна та похмура погода. Вночі піде дрібний дощ зі снігом, який ще до ранку закінчиться. Температура повітря становитиме +3...+5 градуси. Сонце не побачать у мешканці Східної України. Натомість там, як і на Заході, дощитиме. Синоптики попереджають про шквальні пориви вітру до 15 – 24 метрів на секунду. Стовпчики термометрів покажуть +13...+15 градусів.

На Півночі України також дощитиме майже весь день. Температура повітря становитиме лише +4...+6 градусів. На Півдні сильний дощ падатиме майже весь день і припиниться лише ближче до вечора. Синоптики заявили про сильний вітер. Повітря там прогріється до +11...+13 градусів.

У Києві протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Вранці та вдень очікується сильний дощ, ближче до вечора йому на зміну прийде сильний дощ зі снігом. Стовпчики термометрів покажуть +2...+4 градусів.

Прогноз погоди у містах України на середу, 7 квітня

Ужгород – +4...+6

Львів – +4...+6

Івано-Франківськ – +3...+5

Тернопіль – +3...+5

Чернівці – +3...+5

Хмельницький – +3...+5

Луцьк – +5...+7

Рівне – +4...+6

Житомир – +3...+5

Вінниця – +4...+6

Одеса – +11...+13

Миколаїв – +11...+13

Херсон – +11...+13

Сімферополь – +13...+15

Кропивницький – +6...+8

Черкаси – +7...+9

Чернігів – +4...+6

Суми – +5...+7

Полтава – +9...+11

Дніпро – +11...+13

Запоріжжя – +11...+13

Донецьк – +13...+15

Луганськ – +13...+15

Харків – +11...+13

Київ – +2...+4



Прогноз погоди на 7 квітня / Дані Укргідрометцентру