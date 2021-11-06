Майже у всіх областях буде тепло та сонячно: прогноз погоди на 7 листопада

Погода в Україні у неділю, 7 листопада, буде теплою та сонячною майже по всій території. Лише у кількох західних областях може накрапати дощ. Стовпчики термометрів сягатимуть від +7 до +15 градусів.

Синоптики прогнозують в Україні доволі теплий осінній день. Однак вночі місцями будуть заморозки.

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Погода в регіонах

Вдень 6 листопада на жителів майже всіх регіонів очікує суха та сонячна погода. Дощ можливий тільки у Закарпатській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях.

Середня температура повітря становитиме +10...+12 градусів, найсвіжіше буде на Закарпатті – +7...+9 градусів, найтепліше – на Херсонщині та у Криму – +13...+15 градусів.

Вітер дутиме південно-західний, розганятиметься до 3 – 8 метрів за секунду.

У Києві теж буде тепло та без опадів. Повітря прогріється до +9...11 градусів.

Погода в містах України 7 листопада

Ужгород – +7..+9

Львів – +11...+13

Івано-Франківськ – +10...+12

Тернопіль – +10...+12

Чернівці – +10...+12

Хмельницький – +9...+11

Луцьк – +10...+12

Рівне – +10...+12

Житомир – +9...+11

Вінниця – +10...+12

Одеса – +11...+13

Миколаїв – +11...+13

Херсон – +13...+15

Сімферополь – +13...+15

Кропивницький – +9...+11

Черкаси – +9...+11

Чернігів – +9...+11

Суми – +9...+11

Полтава – +9...+11

Дніпро – +10...+12

Запоріжжя – +11...+13

Донецьк – +9...+11

Луганськ – +9...+11

Харків – +9...+11

Київ – +9...+11



Прогноз погоди на 7 листопада / Карта Укргідрометцентру