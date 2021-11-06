Майже у всіх областях буде тепло та сонячно: прогноз погоди на 7 листопада
Джерело:Укргідрометцентр
Погода в Україні у неділю, 7 листопада, буде теплою та сонячною майже по всій території. Лише у кількох західних областях може накрапати дощ. Стовпчики термометрів сягатимуть від +7 до +15 градусів.
Синоптики прогнозують в Україні доволі теплий осінній день. Однак вночі місцями будуть заморозки.
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Погода в регіонах
Вдень 6 листопада на жителів майже всіх регіонів очікує суха та сонячна погода. Дощ можливий тільки у Закарпатській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях.
Середня температура повітря становитиме +10...+12 градусів, найсвіжіше буде на Закарпатті – +7...+9 градусів, найтепліше – на Херсонщині та у Криму – +13...+15 градусів.
Вітер дутиме південно-західний, розганятиметься до 3 – 8 метрів за секунду.
У Києві теж буде тепло та без опадів. Повітря прогріється до +9...11 градусів.
Погода в містах України 7 листопада
Ужгород – +7..+9
Львів – +11...+13
Івано-Франківськ – +10...+12
Тернопіль – +10...+12
Чернівці – +10...+12
Хмельницький – +9...+11
Луцьк – +10...+12
Рівне – +10...+12
Житомир – +9...+11
Вінниця – +10...+12
Одеса – +11...+13
Миколаїв – +11...+13
Херсон – +13...+15
Сімферополь – +13...+15
Кропивницький – +9...+11
Черкаси – +9...+11
Чернігів – +9...+11
Суми – +9...+11
Полтава – +9...+11
Дніпро – +10...+12
Запоріжжя – +11...+13
Донецьк – +9...+11
Луганськ – +9...+11
Харків – +9...+11
Київ – +9...+11