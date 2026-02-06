Укр Рус
24 Канал Новини України Сніг та незначні морози, а подекуди дощ: погода на 7 лютого
6 лютого, 16:34
3

Сніг та незначні морози, а подекуди дощ: погода на 7 лютого

Софія Рожик

У суботу, 7 лютого, в Україні будуть слабкі морози. В низці областей також прогнозують опади.

На небі цього дня буде хмарно, а на дорогах країни, крім півдня, місцями – ожеледиця. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Дивіться також Лінії електропередач замерзли: на Тернопільщині десятки населених пунктів – без світла 

Якою буде погода 7 лютого?

Сніг у суботу прогнозують у північній частині країни.

Там нічна температура буде -3 – -8, а денна -1 – -6. 

На півдні країни очікуються опади переважно в вигляді дощу. У цій частині України температура вночі коливатиметься у межах -2 – +3, а вдень – +1 – +6. У Криму вночі стовпчики термометрів показуватимуть +1 – +6, а вдень +6 – +11.

Цікаво! Детальний прогноз у 28 812 населених пунктах  України. Дізнайся якою буде погода саме у твоєму місті в новому сервісі 24 Каналу

На решті території йтиме сніг та дощ. Окрім того, центральні та східні області попереджають про ожеледь.

Температура протягом доби буде -4 – +1° тепла. Вдень на Закарпатті навіть +3 – +8.

На Прикарпатті, Закарпатті, півдні та сході країни подекуди туман,
– також попереджають синоптики.

Вітер цього дня буде південно-східний з переходом на північно-східний, швидкість 5 – 10 метрів за секунду.

Яку температуру очікувати в регіонах?

  • Київ -4…-2;
  • Ужгород +5..+7;
  • Львів 0…-2;
  • Івано-Франківськ 0…-2;
  • Тернопіль 0…-2;
  • Чернівці 0…-2;
  • Хмельницький 0…-2;
  • Луцьк -4…-2;
  • Рівне -4…-2;
  • Житомир -4…-2;
  • Вінниця  0…-2;
  • Одеса +4…+6;
  • Миколаїв +3…+5;
  • Херсон +3…+5;
  • Сімферополь +8..+10;
  • Кропивницький 0…+2;
  • Черкаси  0…-2;
  • Чернігів -5…-3;
  • Суми -4…-2;
  • Полтава -4…-2;
  • Дніпро 0…+2;
  • Запоріжжя +3…+5;
  • Донецьк +1…+3;
  • Луганськ 0…-2;
  • Харків -4…-2.

Прогноз погоди в Україні на 7 лютого / Карта Укргідрометцентру

Наслідки негоди в Україні

  • 6 лютого на Тернопільщині через обмерзання ліній без світла залишилися 65 населених пунктів та 8 450 абонентів. 

  • 5 лютого також були зафіксовані відключення електроенергії та ускладнення на дорогах у Києві, Одеській, Миколаївській та Харківській областях. Зокрема, у мережі показали наслідки негоди у столиці, яку засипало снігом.

  • А 4 лютого через дощ українські дороги перетворилися на справжню ковзанку. Автівки на трасах не могли рухатися, через що утворилися затори.