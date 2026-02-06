Сніг та незначні морози, а подекуди дощ: погода на 7 лютого

У суботу, 7 лютого, в Україні будуть слабкі морози. В низці областей також прогнозують опади.

На небі цього дня буде хмарно, а на дорогах країни, крім півдня, місцями – ожеледиця. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Якою буде погода 7 лютого?

Сніг у суботу прогнозують у північній частині країни.

Там нічна температура буде -3 – -8, а денна -1 – -6.

На півдні країни очікуються опади переважно в вигляді дощу. У цій частині України температура вночі коливатиметься у межах -2 – +3, а вдень – +1 – +6. У Криму вночі стовпчики термометрів показуватимуть +1 – +6, а вдень +6 – +11.

Детальний прогноз у 28 812 населених пунктах України.

На решті території йтиме сніг та дощ. Окрім того, центральні та східні області попереджають про ожеледь.

Температура протягом доби буде -4 – +1° тепла. Вдень на Закарпатті навіть +3 – +8.

На Прикарпатті, Закарпатті, півдні та сході країни подекуди туман,

– також попереджають синоптики.

Вітер цього дня буде південно-східний з переходом на північно-східний, швидкість 5 – 10 метрів за секунду.

Яку температуру очікувати в регіонах?

Київ -4…-2;

Ужгород +5..+7;

Львів 0…-2;

Івано-Франківськ 0…-2;

Тернопіль 0…-2;

Чернівці 0…-2;

Хмельницький 0…-2;

Луцьк -4…-2;

Рівне -4…-2;

Житомир -4…-2;

Вінниця 0…-2;

Одеса +4…+6;

Миколаїв +3…+5;

Херсон +3…+5;

Сімферополь +8..+10;

Кропивницький 0…+2;

Черкаси 0…-2;

Чернігів -5…-3;

Суми -4…-2;

Полтава -4…-2;

Дніпро 0…+2;

Запоріжжя +3…+5;

Донецьк +1…+3;

Луганськ 0…-2;

Харків -4…-2.

Прогноз погоди в Україні на 7 лютого / Карта Укргідрометцентру

Наслідки негоди в Україні