Грози накриють частину областей на тлі сильної спеки: прогноз погоди на 7 серпня
У п'ятницю, 7 серпня, в Україні подекуди утримається сильна спека. Синоптики прогнозують мінливу хмарність та опади у низці регіонів.
Про це повідомив Укргідрометцентр.
Яку погоду прогнозують?
За прогнозом синоптиків, у західних областях впродовж доби, а вдень також у північних, Вінницькій та Черкаські областях очікуються помірні дощі. Подекуди вони можуть бути значними з грозами, місцями з градом та шквалами 15 – 20 метрів за секунду.
Вітер буде південний, із переходом на північний, зі швидкістю 5 – 10 метрів за секунду.
Ніч буде тропічною, адже температура повітря становитиме +20...+25 градусів.
Удень переважатиме сильна спека +35…+38 градусів. Дещо прохолодніше буде лише у західних областях, де повітря прогріється до +27...+32 градусів.
Температура повітря в обласних центрах
- Київ +32…+34;
- Ужгород +28…+30;
- Львів +23…+25;
- Івано-Франківськ +24…+26;
- Тернопіль +26…+28;
- Чернівці +28…+30;
- Хмельницький +29…+31;
- Луцьк +23…+25;
- Рівне +27…+29;
- Житомир +29…+31;
- Вінниця +30…+32;
- Одеса +30…+32;
- Миколаїв +34…+36;
- Херсон +33…+35;
- Сімферополь +29…+31;
- Кропивницький +33…+35;
- Черкаси +33…+35;
- Чернігів +31…+33;
- Суми +31…+33;
- Полтава +33…+35;
- Дніпро +33…+35;
- Запоріжжя +34…+36;
- Донецьк +33…+35;
- Луганськ +34…+36;
- Харків +32…+34.
Нагадаємо, у п'ятницю на погоду у західних областях почне впливати холодний атмосферний фронт. Після періоду сильної спеки, через контраст температур, там можливі грози, сильні зливи, град і шквали.