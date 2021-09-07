В Україну повертається тепло, але подекуди ще буде +14: прогноз погоди на 7 вересня

Погода в Україні у вівторок, 7 вересня, буде ясною та без опадів. Повітря почне більше прогріватися, найтепліше буде на Закарпатті та в окупованому Криму.

У низці областей, мешканці яких напередодні відчули різке похолодання, поступово повертатиметься тепло. Температура в Україні коливатиметься у межах +14...+23 градусів.

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Опадів не буде

На Заході, окрім Закарпаття, потеплішає й у Львівській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях. Там прогнозують до +20 градусів. Натомість на Сході все ще буде прохолодно, там стовпчики термометрів, як і в центральних регіонах, піднімуться щонайбільше до +18.

На Півдні синоптики прогнозують від +18 градусів на Миколаївщині до +21 в окупованому Криму. На Півночі – ситуація кардинально протилежна, температура опуститься до +14...+16.

Погода у Києві 7 вересня буде сухою та малохмарною, сонячною. Температура повітря у столиці коливатиметься у межах +17...+19 градусів.

Прогноз від Наталки Діденко

Синоптикиня Наталка Діденко підкреслила, що упродовж 7 вересня у більшості регіонів прогнозують +15...+20 градусів, а на Закарпатті й Півдні – до +23. Заморозки на ґрунті затримаються, проте вже з середи стане інтенсивніше теплішати.

Впродовж тижня у Києві, як і в усій Україні, ставатиме тепліше, заморозки відступлять, вдень стовпчики термометрів піднімуться до +20 й більше, дощі малоймовірні,

– зазначила вона у своєму фейсбуці.

Погода у містах України 7 вересня

Ужгород – +21...+23

Львів – +18...+20

Івано-Франківськ – +18...+20

Тернопіль – +16...+18

Чернівці – +18...+20

Хмельницький – +16...+18

Луцьк – +16...+18

Рівне – +16...+18

Житомир – +16...+18

Вінниця – +16...+18

Одеса – +19...+21

Миколаїв – +18...+20

Херсон – +19...+21

Сімферополь – +20...+22

Кропивницький – +16...+18

Черкаси – +16...+18

Чернігів – +14...+16

Суми – +14...+16

Полтава – +16...+18

Дніпро – +17...+19

Запоріжжя – +18...+20

Донецьк – +16...+18

Луганськ – +16...+18

Харків – +15...+17

Київ – +17...+19



Погода в Україні 7 вересня / Карта Укргідрометцентру

Уривок з допису Наталки Діденко у фейсбуці:

"Новий тиждень розпочався в Україні гострим, свіжим, навіть холодним, повітрям. Температура була низькою вже минулої ночі. Найближчої ночі, на вівторок, така ж картинка термічна затримається, проте вдень почне довкілля потроху прогріватися. Протягом дня 7 вересня у більшості областей України очікується +15...+20 градусів, на Закарпатті та на Півдні до +23. Заморозки на ґрунті ще затримаються, проте вже з середи стане інтенсивніше теплішати, і вночі, і вдень. Антициклон Hermelinde блокуватиме будь-які опади, в Україні переважатиме суха сонячна погода.

Впродовж тижня у Києві, як і в усій Україні, ставатиме тепліше, заморозки відступлять, вдень стовпчики термометрів піднімуться до +20 й за +20, дощі малоймовірні. Цей тиждень обіцяє розкішну погоду. Якщо ви ще не були у відпустці, пакуйте валізи негайно – найкраще втілення оксамитового сезону якраз! Якщо працюєте, обов'язково знайдіть паузу побути на повітрі, прогуляти нові білі кросівки чи елегантний бежевий плащ – дуже буде комфортно і красиво навколо".