На Заході – сніг та мороз, на Сході – сонце та тепло: прогноз погоди на 8 грудня
Джерело:Укргідрометцентр
Погода в Україні у середу, 8 грудня, вражатиме різноманіттям. Поки західні області посипатиме снігом, на Сході світитиме сонце, а решту регіонів поливатимуть дощі.
Сонячно буде лише на Закарпатті, Донеччині та Луганщині. Хмарно, проте без снігу та дощу, – на Буковині та Волині.
До теми Синоптики розповіли, чи чекати українцям сильних морозів найближчим часом
В яких областях буде найтепліше
Найтепліше буде у Криму, тут стовпчики термометрів піднімуться до +10...+12. Також плюсова температура – на усьому Півдні, у частині центральних областей та на Сході.
Тим часом жителям Заходу та північних регіонів доведеться зіткнутись з морозом. Найпрохолодніше буде на Волині та Рівненщині, тут температурні показники коливатимуться у межах -2...-4.Зверніть увагу! У Києві 8 грудня обіцяють і вдень, і вночі – мокрий сніг з дощем. Температура буде – 0...-2. Вітер – північно-східний – 7 – 12 метрів на секунду.
На дорогах – ожеледиця
Метеорологи попереджають про ожеледицю, яка буде на дорогах усіх західних областей, окрім Закарпаття. Також така небезпека чатує на водіїв на Півночі та у частині центральних регіонів.
Циклон на півдні та його атмосферні фронти зумовлять 8 грудня в Україні некомфортну вологу погоду із дощем, мокрим снігом та льодяним дощем, що не просто некомфортно, а й небезпечно для доріг, тротуарів. Мокрий сніг налипатиме деревах, дротах, що також є певною загрозою,
– попередила синоптикиня Наталка Діденко.
Погода у містах України 8 грудня
- Ужгород – 0...+2
- Львів – -1...-3
- Івано-Франківськ – -1...-3
- Тернопіль – -1...-3
- Чернівці – -1...-3
- Хмельницький – -1...-3
- Луцьк – -2...-4
- Рівне – -2...-4
- Житомир – -1...-3
- Вінниця – -1...+1
- Одеса – +7...+9
- Миколаїв – +7...+9
- Херсон – +9...+11
- Сімферополь – +10...+12
- Кропивницький – +5...+7
- Черкаси – +3...+5
- Чернігів – -1...+1
- Суми – +2...+4
- Полтава – +4...+6
- Дніпро – +7...+9
- Запоріжжя – +8...+10
- Донецьк – +7...+9
- Луганськ – +7...+9
- Харків – +6...+8
- Київ – 0...-2