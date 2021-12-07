На Заході – сніг та мороз, на Сході – сонце та тепло: прогноз погоди на 8 грудня

7 грудня 2021 , 15:39
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Джерело:

Укргідрометцентр

Погода в Україні у середу, 8 грудня, вражатиме різноманіттям. Поки західні області посипатиме снігом, на Сході світитиме сонце, а решту регіонів поливатимуть дощі.

Сонячно буде лише на Закарпатті, Донеччині та Луганщині. Хмарно, проте без снігу та дощу, – на Буковині та Волині.

До теми Синоптики розповіли, чи чекати українцям сильних морозів найближчим часом

В яких областях буде найтепліше

Найтепліше буде у Криму, тут стовпчики термометрів піднімуться до +10...+12. Також плюсова температура – на усьому Півдні, у частині центральних областей та на Сході.

Тим часом жителям Заходу та північних регіонів доведеться зіткнутись з морозом. Найпрохолодніше буде на Волині та Рівненщині, тут температурні показники коливатимуться у  межах -2...-4.

Зверніть увагу!  У Києві 8 грудня обіцяють і вдень, і вночі – мокрий сніг з дощем. Температура буде – 0...-2. Вітер – північно-східний – 7 – 12 метрів на секунду.

На дорогах – ожеледиця

Метеорологи попереджають про ожеледицю, яка буде на дорогах усіх західних областей, окрім Закарпаття. Також така небезпека чатує на водіїв на Півночі та у частині центральних регіонів.

Циклон на півдні та його атмосферні фронти зумовлять 8 грудня в Україні некомфортну вологу погоду із дощем, мокрим снігом та льодяним дощем, що не просто некомфортно, а й небезпечно для доріг, тротуарів. Мокрий сніг налипатиме деревах, дротах, що також є певною загрозою,
– попередила синоптикиня Наталка Діденко.

Погода у містах України 8 грудня

  • Ужгород – 0...+2
  • Львів – -1...-3
  • Івано-Франківськ – -1...-3
  • Тернопіль – -1...-3
  • Чернівці – -1...-3
  • Хмельницький – -1...-3
  • Луцьк – -2...-4
  • Рівне – -2...-4
  • Житомир – -1...-3
  • Вінниця – -1...+1
  • Одеса – +7...+9
  • Миколаїв – +7...+9
  • Херсон – +9...+11
  • Сімферополь – +10...+12
  • Кропивницький – +5...+7
  • Черкаси – +3...+5
  • Чернігів – -1...+1
  • Суми – +2...+4
  • Полтава – +4...+6
  • Дніпро – +7...+9
  • Запоріжжя – +8...+10
  • Донецьк – +7...+9
  • Луганськ – +7...+9
  • Харків – +6...+8
  • Київ – 0...-2

Прогноз погоди на 8 грудня / Дані Укргідрометцентру

Автор: Ірина Пундор