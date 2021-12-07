На Заході – сніг та мороз, на Сході – сонце та тепло: прогноз погоди на 8 грудня

Погода в Україні у середу, 8 грудня, вражатиме різноманіттям. Поки західні області посипатиме снігом, на Сході світитиме сонце, а решту регіонів поливатимуть дощі.

Сонячно буде лише на Закарпатті, Донеччині та Луганщині. Хмарно, проте без снігу та дощу, – на Буковині та Волині.

До теми Синоптики розповіли, чи чекати українцям сильних морозів найближчим часом

В яких областях буде найтепліше

Найтепліше буде у Криму, тут стовпчики термометрів піднімуться до +10...+12. Також плюсова температура – на усьому Півдні, у частині центральних областей та на Сході.

Тим часом жителям Заходу та північних регіонів доведеться зіткнутись з морозом. Найпрохолодніше буде на Волині та Рівненщині, тут температурні показники коливатимуться у межах -2...-4.

На дорогах – ожеледиця

У Києві 8 грудня обіцяють і вдень, і вночі – мокрий сніг з дощем. Температура буде – 0...-2. Вітер – північно-східний – 7 – 12 метрів на секунду.

Метеорологи попереджають про ожеледицю, яка буде на дорогах усіх західних областей, окрім Закарпаття. Також така небезпека чатує на водіїв на Півночі та у частині центральних регіонів.

Циклон на півдні та його атмосферні фронти зумовлять 8 грудня в Україні некомфортну вологу погоду із дощем, мокрим снігом та льодяним дощем, що не просто некомфортно, а й небезпечно для доріг, тротуарів. Мокрий сніг налипатиме деревах, дротах, що також є певною загрозою,

– попередила синоптикиня Наталка Діденко.

Погода у містах України 8 грудня

Ужгород – 0...+2

Львів – -1...-3

Івано-Франківськ – -1...-3

Тернопіль – -1...-3

Чернівці – -1...-3

Хмельницький – -1...-3

Луцьк – -2...-4

Рівне – -2...-4

Житомир – -1...-3

Вінниця – -1...+1

Одеса – +7...+9

Миколаїв – +7...+9

Херсон – +9...+11

Сімферополь – +10...+12

Кропивницький – +5...+7

Черкаси – +3...+5

Чернігів – -1...+1

Суми – +2...+4

Полтава – +4...+6

Дніпро – +7...+9

Запоріжжя – +8...+10

Донецьк – +7...+9

Луганськ – +7...+9

Харків – +6...+8

Київ – 0...-2

Прогноз погоди на 8 грудня / Дані Укргідрометцентру