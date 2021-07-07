Прогноз погоди на 8 липня: в Україні буде спекотно і сонячно
Джерело:Укргідрометцентр
Погода в Україні у четвер, 8 липня, практично у всіх областях України буде теплою і сонячною. Грози прогнозують лише на Одещині та у Криму.
Середня денна температура становитиме +29...+31 градус. Найпрохолодніше буде на Півдні. Там температура прогріється лише до +29 градусів.
Зауважте Грози відступають: в Україну нарешті прийде спека, температура підскочить до +34
Температурним рекордсменом дня стане Київ. В українській столиці прогнозують до +32 градусів.
Що каже синоптикиня Діденко
Українська синоптикиня Наталка Діденко розповіла, що 8 липня "антициклон остаточно витіснить південний циклон із його дощами з нашої території і тому практично повсюди в Україні очікується суха погода".
Температура повітря поступово розкручується. Завтра протягом дня у більшості областей передбачається +27+33 градуси. Надалі спека в Україні посилюватиметься,
– розповіла синоптикиня.
За словами Діденко, "у Києві 8-го липня пануватиме суха сонячна погода".
Погода у містах України 8 липня
Ужгород – +31...+33
Львів – +29...+31
Івано-Франківськ – +29...+31
Тернопіль – +29...+31
Чернівці – +29...+31
Хмельницький – +29...+31
Луцьк – +29...+31
Рівне – +29...+31
Житомир – +29...+31
Вінниця – +29...+31
Одеса – +29...+31
Миколаїв – +29...+31
Херсон – +29...+31
Сімферополь – +27...+29
Кропивницький – +29...+31
Черкаси – +29...+31
Чернігів – +27...+29
Суми – +27...+29
Полтава – +29...+31
Дніпро – +29...+31
Запоріжжя – +29...+31
Донецьк – +28...+30
Луганськ – +28...+30
Харків – +28...+30
Київ – +30...+32
Погода у містах України 8 липня / Скриншот з сайту Укргідрометцентру