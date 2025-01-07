Дощ з мокрим снігом, ожеледиця, а місцями – до +14: прогноз погоди на 8 січня
До України повернулося незвичне для першого місяця року потепління. У середу, 8 січня, температура повітря в деяких областях України прогріється до +14.
Синоптики також прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Укргідрометцентр.
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Якою буде погода 8 січня
За прогнозом синоптиків, у середу на значній території України будуть невеликі опади, переважно у вигляді дощу. А саме у західних, вранці та вдень місцями і в північних, більшості центральних та Харківській областях.
А на Закарпатті та в Карпатах вночі прогнозують помірний дощ з мокрим снігом.
На решті території – без опадів.
У західних областях на дорогах цього днями подекуди може бути ожеледиця.
Вітер буде південний, південно-західний, 7 – 12 метрів за секунду, в Карпатах, вдень в Криму та Приазов'ї місцями пориви 15 – 20 метрів за секунду.
Стовпчики термометрів вночі показуватимуть переважно від 4 градусів тепла до 1 градусу морозу, вдень 3 – 8 вище нуля.
А на півдні країни, Кіровоградщині та Дніпропетровщині буде дещо тепліше: вночі 2 – 7 градусів тепла, а вдень 9 – 14.
Прогноз погоди на 8 січня / Карта Укргідрометцентру
Якою буде погода в обласних центрах
- Київ +5…+7;
- Ужгород +6…+8;
- Львів +5…+7;
- Івано-Франківськ +6…+8;
- Тернопіль +6…+8;
- Чернівці +7...+9;
- Хмельницький +6…+8;
- Луцьк +5...+7;
- Рівне +5...+7;
- Житомир +5...+7;
- Вінниця +7...+9;
- Одеса +12...+14;
- Миколаїв +11...+13;
- Херсон +11...+13;
- Сімферополь +12...+14;
- Кропивницький +9...+11;
- Черкаси +6…+8;
- Чернігів +5...+7;
- Суми +5...+7;
- Полтава +7...+9;
- Дніпро +8...+10;
- Запоріжжя +10...+12;
- Донецьк +9…+11;
- Луганськ +7…+9;
- Харків +7…+9.