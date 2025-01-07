Дощ з мокрим снігом, ожеледиця, а місцями – до +14: прогноз погоди на 8 січня

7 січня 2025, 15:43
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Автор: Софія Рожик

До України повернулося незвичне для першого місяця року потепління. У середу, 8 січня, температура повітря в деяких областях України прогріється до +14.

Синоптики також прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Укргідрометцентр.

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Якою буде погода 8 січня

За прогнозом синоптиків, у середу на значній території України будуть невеликі опади, переважно у вигляді дощу. А саме у західних, вранці та вдень місцями і в північних, більшості центральних та Харківській областях.

А на Закарпатті та в Карпатах вночі прогнозують помірний дощ з мокрим снігом.

На решті території – без опадів. 

У західних областях на дорогах цього днями подекуди може бути ожеледиця. 

Вітер буде південний, південно-західний, 7 – 12 метрів за секунду, в Карпатах, вдень в Криму та Приазов'ї місцями пориви 15 – 20 метрів за секунду. 

Стовпчики термометрів вночі показуватимуть переважно від 4 градусів тепла до 1 градусу морозу, вдень 3 – 8 вище нуля.

А на півдні країни, Кіровоградщині та Дніпропетровщині буде дещо тепліше: вночі 2 – 7 градусів тепла, а вдень 9 – 14.

Прогноз погоди на 8 січня / Карта Укргідрометцентру

Якою буде погода в обласних центрах

 

  • Київ +5…+7;
  • Ужгород +6…+8;
  • Львів +5…+7;
  • Івано-Франківськ +6…+8;
  • Тернопіль +6…+8;
  • Чернівці +7...+9;
  • Хмельницький +6…+8;
  • Луцьк +5...+7;
  • Рівне +5...+7;
  • Житомир +5...+7;
  • Вінниця +7...+9;
  • Одеса +12...+14;
  • Миколаїв +11...+13;
  • Херсон +11...+13;
  • Сімферополь +12...+14;
  • Кропивницький +9...+11;
  • Черкаси +6…+8;
  • Чернігів +5...+7;
  • Суми +5...+7;
  • Полтава +7...+9;
  • Дніпро +8...+10;
  • Запоріжжя +10...+12;
  • Донецьк +9…+11;
  • Луганськ +7…+9;
  • Харків +7…+9.