Вранці буде туманно, вдень – тепло і сонячно: прогноз погоди на 8 вересня
Джерело:Укргідрометцентр
Погода в Україні у середу, 8 вересня, буде теплою та сонячною. Опадів не очікують у жодній з областей, а повітря прогріється у середньому до +21...+23 градусів.
Українців тішитиме суха та тепла вереснева погода. Дощі оминатимуть територію країни, натомість сонце яскраво світитиме.
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Тепло та сонячно буде скрізь
Сонячний день прогнозують у всіх областях. У середньому стовпчики термометрів сягатимуть +21…23 градуси. Однак на Львівщині, Закарпатті, Прикарпатті та Буковині буде трохи тепліше – до +24 градусів.
За словами синоптикині Наталки Діденко, найближчими днями шанси на дощ в Україні будуть мінімальні. А вже у ніч на 8 вересня зменшиться ймовірність заморозків.
Однак вранці очікують тумани, тому водіям слід бути обережними на дорогах.
У Києві денна температура повітря становитиме +20...+22 градусів. Опадів не прогнозують, буде малохмарна суха погода.
Погода у містах України 8 вересня
Ужгород – +22...+24
Львів – +22...+24
Івано-Франківськ – +22...+24
Тернопіль – +21...+23
Чернівці – +22...+24
Хмельницький – +20...+22
Луцьк – +21...+23
Рівне – +21...+23
Житомир – +20...+22
Вінниця – +20...+22
Одеса – +21...+23
Миколаїв – +20...+22
Херсон – +21...+23
Сімферополь – +20...+22
Кропивницький – +21...+23
Черкаси – +20...+22
Чернігів – +20...+22
Суми – +19...+21
Полтава – +19...+21
Дніпро – +21...+23
Запоріжжя – +19...+21
Донецьк – +20...+22
Луганськ – +19...+21
Харків – +20...+22
Київ – +20...+22
Погода в Україні 8 вересня / Карта Укргідрометцентру
Уривок з допису Наталки Діденко:
Якщо ви бачили, як великий кіт гріється на сонці, розлігся на всі чотири лапи, тоді ви добре можете уявити антициклон, який зараз саме так розлігся над Україною.
А тому і завтра, і найближчими днями шанси на дощ у нас мінімальні.
До приємної сонячної вересневої краси притулиться комфортна температура повітря.
Вже найближчої ночі зменшується ймовірність заморозків, а вдень у середу стовпчики термометрів в Україні піднімуться до +17+24 градусів!
Характерний осінній нюанс - ранкові тумани. Водії, не задивляйтеся надто на довколишню красу та симпатичну сусідку-сусіда на пасажирському сидінні, уважно на дорозі)
У Києві 8-го вересня денна температура повітря вже досягне смачних синоптичних +20+22 градусів! Дощів не передбачається, буде малохмарна суха погода.