Вранці буде туманно, вдень – тепло і сонячно: прогноз погоди на 8 вересня

Погода в Україні у середу, 8 вересня, буде теплою та сонячною. Опадів не очікують у жодній з областей, а повітря прогріється у середньому до +21...+23 градусів.

Українців тішитиме суха та тепла вереснева погода. Дощі оминатимуть територію країни, натомість сонце яскраво світитиме.

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Тепло та сонячно буде скрізь

Сонячний день прогнозують у всіх областях. У середньому стовпчики термометрів сягатимуть +21…23 градуси. Однак на Львівщині, Закарпатті, Прикарпатті та Буковині буде трохи тепліше – до +24 градусів.

За словами синоптикині Наталки Діденко, найближчими днями шанси на дощ в Україні будуть мінімальні. А вже у ніч на 8 вересня зменшиться ймовірність заморозків.

Однак вранці очікують тумани, тому водіям слід бути обережними на дорогах.

У Києві денна температура повітря становитиме +20...+22 градусів. Опадів не прогнозують, буде малохмарна суха погода.

Погода у містах України 8 вересня

Ужгород – +22...+24

Львів – +22...+24

Івано-Франківськ – +22...+24

Тернопіль – +21...+23

Чернівці – +22...+24

Хмельницький – +20...+22

Луцьк – +21...+23

Рівне – +21...+23

Житомир – +20...+22

Вінниця – +20...+22

Одеса – +21...+23

Миколаїв – +20...+22

Херсон – +21...+23

Сімферополь – +20...+22

Кропивницький – +21...+23

Черкаси – +20...+22

Чернігів – +20...+22

Суми – +19...+21

Полтава – +19...+21

Дніпро – +21...+23

Запоріжжя – +19...+21

Донецьк – +20...+22

Луганськ – +19...+21

Харків – +20...+22

Київ – +20...+22



Погода в Україні 8 вересня / Карта Укргідрометцентру

Уривок з допису Наталки Діденко:

Якщо ви бачили, як великий кіт гріється на сонці, розлігся на всі чотири лапи, тоді ви добре можете уявити антициклон, який зараз саме так розлігся над Україною.

А тому і завтра, і найближчими днями шанси на дощ у нас мінімальні.

До приємної сонячної вересневої краси притулиться комфортна температура повітря.

Вже найближчої ночі зменшується ймовірність заморозків, а вдень у середу стовпчики термометрів в Україні піднімуться до +17+24 градусів!

Характерний осінній нюанс - ранкові тумани. Водії, не задивляйтеся надто на довколишню красу та симпатичну сусідку-сусіда на пасажирському сидінні, уважно на дорозі)

У Києві 8-го вересня денна температура повітря вже досягне смачних синоптичних +20+22 градусів! Дощів не передбачається, буде малохмарна суха погода.