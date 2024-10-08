Подекуди дощитиме, проте потеплішає: прогноз погоди на 8 жовтня
Джерело:Укргідрометцентр
Погода в Україні у вівторок, 8 жовтня, буде хмарною з проясненнями. Синоптики прогнозують потепління на Заході України, проте прохолодніше буде на Сході.
Синоптики попередили, що у західних областях вночі та вранці місцями буде туман. В інших регіонах дощитиме.
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Якою буде погода в регіонах України
Вночі в більшості районів Лівобережжя, вдень на Сумщині та Харківщині дощі, на решті території без опадів. На заході країни вночі та вранці місцями туман,
– заявили в Укргідрометцентрі.
Також синоптики прогнозують вітер західний (у західних областях – південний), 7 – 12 метрів за секунду, на північному сході країни місцями пориви до 15 – 20 метрів за секунду.
"Температура вночі у західних областях 3 – 8 градусів тепла, на решті території 6 – 11 градусів тепла, на узбережжі морів до 13 градусів; вдень 16 – 21 градусів, на півночі, північному сході країни та в Карпатах 12 – 17 градусів", – попередили синоптики.
У Київській області хмарно з проясненнями. Опадів не прогнозують, вітер західний 7 – 12 метрів за секунду.
"Температура по області вночі 6 – 11 градусів, вдень 12 – 17 градусів. У Києві вночі 8 – 10 градусів, вдень 15 – 17 градусів", – розповіли в Укргідромедцентрі.
Якою буде погода в містах України
- Київ +15– +17
- Ужгород +17 – +19
- Львів +18 – +20
- Івано-Франківськ +18 – +20
- Тернопіль +17 – +19
- Чернівці +18 – +20
- Хмельницький +17 – +19
- Луцьк +17 – +19
- Рівне +17 – +19
- Житомир +14 – +16
- Вінниця +17 – +19
- Одеса +19 – +21
- Миколаїв +19 – +21
- Херсон +21– +23
- Сімферополь +20– +22
- Кропивницький +17– +19
- Черкаси +17 – +19
- Чернігів +12– +14
- Суми +12– +14
- Полтава +14– +16
- Дніпро +18 – +20
- Запоріжжя +19 – +21
- Донецьк +15 – +17
- Луганськ +14 – +16
- Харків +14 – +16
Прогноз погоди на 8 жовтня / Фото Укргідрометцентр