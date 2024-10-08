Подекуди дощитиме, проте потеплішає: прогноз погоди на 8 жовтня

Погода в Україні у вівторок, 8 жовтня, буде хмарною з проясненнями. Синоптики прогнозують потепління на Заході України, проте прохолодніше буде на Сході.

Синоптики попередили, що у західних областях вночі та вранці місцями буде туман. В інших регіонах дощитиме.

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Якою буде погода в регіонах України

Вночі в більшості районів Лівобережжя, вдень на Сумщині та Харківщині дощі, на решті території без опадів. На заході країни вночі та вранці місцями туман,

– заявили в Укргідрометцентрі.

Також синоптики прогнозують вітер західний (у західних областях – південний), 7 – 12 метрів за секунду, на північному сході країни місцями пориви до 15 – 20 метрів за секунду.

"Температура вночі у західних областях 3 – 8 градусів тепла, на решті території 6 – 11 градусів тепла, на узбережжі морів до 13 градусів; вдень 16 – 21 градусів, на півночі, північному сході країни та в Карпатах 12 – 17 градусів", – попередили синоптики.

У Київській області хмарно з проясненнями. Опадів не прогнозують, вітер західний 7 – 12 метрів за секунду.

"Температура по області вночі 6 – 11 градусів, вдень 12 – 17 градусів. У Києві вночі 8 – 10 градусів, вдень 15 – 17 градусів", – розповіли в Укргідромедцентрі.

Якою буде погода в містах України

Київ +15– +17

Ужгород +17 – +19

Львів +18 – +20

Івано-Франківськ +18 – +20

Тернопіль +17 – +19

Чернівці +18 – +20

Хмельницький +17 – +19

Луцьк +17 – +19

Рівне +17 – +19

Житомир +14 – +16

Вінниця +17 – +19

Одеса +19 – +21

Миколаїв +19 – +21

Херсон +21– +23

Сімферополь +20– +22

Кропивницький +17– +19

Черкаси +17 – +19

Чернігів +12– +14

Суми +12– +14

Полтава +14– +16

Дніпро +18 – +20

Запоріжжя +19 – +21

Донецьк +15 – +17

Луганськ +14 – +16

Харків +14 – +16

Прогноз погоди на 8 жовтня / Фото Укргідрометцентр