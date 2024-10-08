Подекуди дощитиме, проте потеплішає: прогноз погоди на 8 жовтня

8 жовтня 2024, 06:30
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Автор: Діана Квасневська

Джерело:

Укргідрометцентр

Погода в Україні у вівторок, 8 жовтня, буде хмарною з проясненнями. Синоптики прогнозують потепління на Заході України, проте прохолодніше буде на Сході.

Синоптики попередили, що у західних областях вночі та вранці місцями буде туман. В інших регіонах дощитиме. 

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Якою буде погода в регіонах України 

Вночі в більшості районів Лівобережжя, вдень на Сумщині та Харківщині дощі, на решті території без опадів. На заході країни вночі та вранці місцями туман,
– заявили в  Укргідрометцентрі.

Також синоптики прогнозують вітер західний (у західних областях – південний), 7 – 12 метрів за секунду, на північному сході країни місцями пориви до 15 – 20 метрів за секунду. 

"Температура вночі у західних областях 3 – 8 градусів тепла, на решті території 6 – 11 градусів тепла, на узбережжі морів до 13 градусів; вдень 16 – 21 градусів, на півночі, північному сході країни та в Карпатах 12 – 17 градусів", – попередили синоптики. 

У Київській області хмарно з проясненнями. Опадів не прогнозують, вітер західний 7 – 12 метрів за секунду. 

"Температура по області вночі 6 – 11 градусів, вдень 12 – 17 градусів. У Києві вночі 8 – 10 градусів, вдень 15 – 17 градусів", – розповіли в Укргідромедцентрі. 

Якою буде погода в містах України

  • Київ +15– +17
  • Ужгород +17 – +19
  • Львів +18 – +20
  • Івано-Франківськ +18 – +20
  • Тернопіль +17 – +19
  • Чернівці +18 – +20
  • Хмельницький +17 – +19
  • Луцьк +17 – +19
  • Рівне +17 – +19
  • Житомир +14 – +16
  • Вінниця +17 – +19
  • Одеса +19 – +21
  • Миколаїв +19 – +21
  • Херсон +21– +23
  • Сімферополь +20– +22
  • Кропивницький +17– +19
  • Черкаси +17 – +19
  • Чернігів +12– +14
  • Суми +12– +14
  • Полтава +14– +16
  • Дніпро +18 – +20
  • Запоріжжя +19 – +21
  • Донецьк +15 – +17
  • Луганськ +14 – +16
  • Харків +14 – +16

Прогноз погоди на 8 жовтня / Фото Укргідрометцентр