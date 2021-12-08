На Заході – підморозить, а на Сході настане зимове тепло: прогноз погоди на 9 грудня

Погода в Україні у четвер, 9 грудня, буде дуже різною. Зокрема, на Заході температура повітря опуститься до -5. Тим часом на Сході та Півдні прогнозують до +7.

Насолодитися сонцем у грудневий день зможуть лише жителі Закарпаття. Тим часом в усіх інших регіонах буде хмарно, але без опадів.

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Також на Закарпатті буде по-зимовому тепло. Синоптики прогнозують до +5 градусів. Тим часом в інших областях на Заході обіцяють морози.

Найпрохолодніше буде в Івано-Франківську та Луцьку. Стовпчик термометра показуватиме -2...-4 градуси.

Тим часом у центральних, південних та східних областях прогнозують потепління. Середня денна температура становитиме +5...+7 градусів.

Прогноз синоптикині Діденко

Українська синоптикиня Наталка Діденко прогнозує, що 9 грудня в Україні буде хмарно та волого. Людей попереджують про небезпеку. Зокрема, на дорогах.

Опадів якихось сильних не передбачається, проте сукупність міжсезонних метеоявищ, таких як ожеледь, ожеледиця, налипання мокрого снігу, щільна хмарність організує загальний синоптичний дискомфорт,

– наголосила синоптикиня.

Діденко порадила українцям обирати зручне взуття та під час перебування на вулиці бути дуже уважними.

Погода в областях України

Ужгород – +3...+5

Львів – -1...-3

Івано-Франківськ – -2...-4

Тернопіль – -2...-4

Чернівці – -1...-3

Хмельницький – -1...-3

Луцьк – -2...-4

Рівне – -2...-4

Житомир – 0...-2

Вінниця – 0...-2

Одеса – +5...+7

Миколаїв – +5...+7

Херсон – +5...+7

Сімферополь – +5...+7

Кропивницький – +4...+6

Черкаси – +3...+5

Чернігів – 0...+2

Суми – +1...+3

Полтава – +4...+6

Дніпро – +5...+7

Запоріжжя – +5...+7

Донецьк – +5...+7

Луганськ – +5...+7

Харків – +5...+7

Київ – -1...+1



Прогноз погоди на 9 грудня / Дані Укргідрометцентру

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