На Україну очікують холодні ночі: якою погода обіцяє бути 9 травня

9 травня буде прохолодним по всій території України. А вночі в окремі регіони прийде різке похолодання.

У перший тиждень травня спостерігалося значне зниження температури повітря. За прогнозами синоптиків, ситуація зміниться вже на цих вихідних. Тоді стовпчик термометра знову підніметься вище за 20 градусів тепла. А поки маємо, те, що маємо.

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Помірний день і холодна ніч

9 травня середня температура повітря в областях становитиме від плюс 12 до плюс 14 градусів. Також день мине без опадів та із мінливою хмарністю. Найтепліше буде на Півдні та Заході . Там обіцяють від 17 до 20 градусів тепла. Найпрохолоднішою, як завжди, виявиться Північ. Там стовпчик термометра коливатиметься від 11 до 14 градусів тепла.

Уночі в аутсайдерах знову північні регіони. У Чернігові та Сумах температура впаде до мінус 1 градуса.

Якою буде погода в обласних центрах

Київ – +12...+14

Ужгород – +18...+20

Львів – +17...+19

Івано-Франківськ – +16...+18

Тернопіль – +17...+19

Чернівці – +17...+19

Хмельницький – +16...+18

Луцьк – +17...+19

Рівне – +16...+18

Житомир – +13...+15

Вінниця – +16...+18

Одеса – +18...+20

Миколаїв – +17...+19

Херсон – +17...+19

Сімферополь – +18...+20

Кропивницький – +16...+18

Черкаси – +13...+15

Чернігів – +11...+13

Суми – +11...+13

Полтава – +12...+14

Дніпро – +16...+18

Запоріжжя – +16...+18

Донецьк – +12...+14

Луганськ – +13...+15

Харків – +12...+14

Погода на 9 травня / Фото Укргідрометцентр

Особливі застереження

Вночі 9 в Україні, крім півдня та Закарпаття, на поверхні ґрунту будуть заморозки 0 – 5 градусів морозу.

Тим часом у Чернігівській та Сумській областях прогнозують сильні заморозки 0 – 3 градусів морозу.

Також з 8 по 11 травня в Україні, крім Волинської, Рівненської, Закарпатської, Житомирської, Чернігівської, Сумської, Кіровоградської та Харківської, переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.