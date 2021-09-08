В Україні потеплішає та буде сонячно: прогноз погоди на 9 вересня

Погода в Україні у четвер, 9 вересня, буде сонячною. Майже у всіх областях України температура повітря підвищиться на кілька градусів.

Синоптики прогнозують суху погоду без опадів. Вночі на всій території країни прогнозують +8...+10 градусів.

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Погода в регіонах України

На всій території країни потеплішає – температура повітря в середньому прогріється до +22…+24 градусів. Найтепліше буде на Закарпатті, Миколаївщині, Київщині, Херсонщині та в окупованому Сімферополі – +23...+25 градусів.

Хоч дощів у області не прогнозують, проте будуть тумани. Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, що видимість вранці та ввечері буде всього 300 – 500 метрів.

У Києві четвер (9 вересня – 24 канал) також буде сонячним та теплим, протягом дня очікується +22...+24 градуси,

– повідомила Діденко.

Вона також пояснила, що суху теплу погоду над Україною втримуватиме антициклон Hermelinde.

Погода у містах України 9 вересня

Ужгород – +23...+25

Львів – +22...+24

Івано-Франківськ – +22...+24

Тернопіль – +21...+23

Чернівці – +21...+23

Хмельницький – +21...+23

Луцьк – +22...+24

Рівне – +22...+24

Житомир – +22...+24

Вінниця – +21...+23

Одеса – +22...+24

Миколаїв – +23...+25

Херсон – +23...+25

Сімферополь – +23...+25

Кропивницький – +22...+24

Черкаси – +22...+24

Чернігів – +22...+24

Суми – +21...+23

Полтава – +22..+24

Дніпро – +21...+23

Запоріжжя – +22...+24

Донецьк – +21...+23

Луганськ – +20...+22

Харків – +21...+23

Київ – +23...+25



Погода в Україні на 9 вересня / Карта Укргідрометцентру