В Україні потеплішає та буде сонячно: прогноз погоди на 9 вересня
Джерело:Укргідрометцентр
Погода в Україні у четвер, 9 вересня, буде сонячною. Майже у всіх областях України температура повітря підвищиться на кілька градусів.
Синоптики прогнозують суху погоду без опадів. Вночі на всій території країни прогнозують +8...+10 градусів.
До теми Цьогорічне літо в Європі стало найспекотнішим за історію спостережень
Погода в регіонах України
На всій території країни потеплішає – температура повітря в середньому прогріється до +22…+24 градусів. Найтепліше буде на Закарпатті, Миколаївщині, Київщині, Херсонщині та в окупованому Сімферополі – +23...+25 градусів.
Хоч дощів у області не прогнозують, проте будуть тумани. Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, що видимість вранці та ввечері буде всього 300 – 500 метрів.
У Києві четвер (9 вересня – 24 канал) також буде сонячним та теплим, протягом дня очікується +22...+24 градуси,
– повідомила Діденко.
Вона також пояснила, що суху теплу погоду над Україною втримуватиме антициклон Hermelinde.
Погода у містах України 9 вересня
Ужгород – +23...+25
Львів – +22...+24
Івано-Франківськ – +22...+24
Тернопіль – +21...+23
Чернівці – +21...+23
Хмельницький – +21...+23
Луцьк – +22...+24
Рівне – +22...+24
Житомир – +22...+24
Вінниця – +21...+23
Одеса – +22...+24
Миколаїв – +23...+25
Херсон – +23...+25
Сімферополь – +23...+25
Кропивницький – +22...+24
Черкаси – +22...+24
Чернігів – +22...+24
Суми – +21...+23
Полтава – +22..+24
Дніпро – +21...+23
Запоріжжя – +22...+24
Донецьк – +21...+23
Луганськ – +20...+22
Харків – +21...+23
Київ – +23...+25
Погода в Україні на 9 вересня / Карта Укргідрометцентру