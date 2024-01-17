В Україні прогнозують небезпечні явища: коли, в яких областях і чого саме чекати
Будьте уважними та обережними. Уже незабаром в Україні очікуються небезпечні метеорологічні явища.
Про це у коментарі 24 Каналу напередодні розповіла синоптикиня Укргідрометцентру. Наталія Птуха сказала, чого саме і в яких областях чекати.
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Обережно, небезпечні явища
Синоптикиня раніше розповідала, що 18 січня з Заходу надходитимуть нові атмосферні фронти. Вони несуть різні опади. У західних вночі дощ з мокрим снігом, у Карпатах та на Закарпатті навіть значні опади.
Тим часом у північних і центральних областях вночі сніг, а вдень дощ, буде підвищення температури. На решті території України вночі ще без опадів, а вдень помірні, на Півдні подекуди невеликі дощі.
Якщо говорити про небезпечні явища, то 18-го числа вночі у західній частині, вдень на Сході та Північному Сході країни місцями налипання мокрого снігу та ожеледь може бути,
– підкреслила Наталія Птуха.
Яка буде погода в найближчі три доби
- В Укргідрометцентрі прогнозували, що 18 січня вночі у західних, північних, Вінницькій, Полтавській та Харківській областях помірний сніг, на Закарпатті та місцями Прикарпатті значний мокрий сніг з дощем, подекуди ожеледь.
- Вдень в Україні дощ, на Північному Сході країни з мокрим снігом, на Закарпатті значні дощі.
- Температура у західній та південній частині вночі від 1 тепла до 4 морозу, вдень 4 – 10 тепла.
- На решті території вночі 5 – 10 морозу, вдень 1 – 6 тепла, на Північному Сході країни вночі 12 – 17 морозу, вдень близько 0 градусів.
- У п'ятницю на Півдні дощ, температура вночі та вдень 5 – 9 тепла. На решті території мокрий сніг та дощ, упродовж доби від 2 морозу до 4 тепла, вдень на Сході до 8 тепла.
- У суботу, 20 січня, вночі, крім західних областей, сніг, вдень без істотних опадів. Тільки на Сході мокрий сніг. Вночі в Україні 4 – 9 морозу, вдень 0 – 5 морозу. На Півдні та Сході вночі та вдень від 2 морозу до 3 градусів тепла
- На дорогах країни, окрім Півдня, ожеледиця.
- Вітер південно-східний з переходом на північно-західний, 5 – 13 метрів на секунду, у четвер пориви 15 – 20 метрів на секунду, у Карпатах – 25.
- До речі, також у Карпатах 18 – 19 січня значний сніг та мокрий сніг, 0 – 5 градусів морозу. З 20 січня поступове послаблення опадів та зниження температури вночі до 10 – 15 градусів, вдень до 3 – 8 морозу.