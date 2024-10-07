Чи буде ще в жовтні спека +30 градусів

В Україні досі триває метеорологічне літо. Найближчими днями очікується комфортна тепла погода.

Чи буде ще спека +30 градусів, якої погоди чекати у другий тиждень осені, – синоптик Ігор Кібальчич зробив прогноз на Meteoprog.

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Чи буде ще спека в Україні

Метеоролог зазначив, що цього тижня в Україні очікується помірно тепла погода, з періодичними дощами, подекуди з грозами.

У вівторок, 8 жовтня, вночі +7 – +13 градусів, вдень +14 – +19, на Півдні до +21. У середу вночі також +7 – +13. Вдень трохи тепліше, зокрема, +16 – +21, а на Півдні й подекуди Заході ще +23 градуси.

У середу вночі також +7 – +13. Вдень трохи тепліше, зокрема, +16 – +21, а на Півдні й подекуди Заході ще +23 градуси.

У четвер, 10 жовтня, вночі +7 – +13, лише на крайньому Півдні подекуди до +16 градусів. Вдень в Україні +18 – +23 градуси.

У п'ятницю температура знову дещо підвищиться. Так, вночі +8 – +14, на крайньому Півдні й у Криму подекуди до +17 градусів. Вдень ще +20 – +25, лише на крайньому Заході +13 – +18 градусів.

У суботу, 12 жовтня вночі +9 – +15 градусів, на крайньому Півдні й у Криму місцями до +18. Вдень +19 – +25, але на Заході +13 – +18 градусів.

У неділю вночі +7 – +13, на крайньому Півдні й у Криму подекуди +14 – +17. Вдень +13 – +18. Лише на Південному Сході й у Криму ще до +21 градуса.

Тож, спека в Україні поки не очікується. Але й сильного похолодання, за прогнозом Кібальчича, цього тижня ще не буде.