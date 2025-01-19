Скільки ще буде тепло в Україні: чи чекати різкого похолодання з великими морозами

Минула вже більш ніж половина зима. Втім, сильних морозів в Україні ще не було. Погода продовжує дивувати аномальньним теплом.

Та чи чекати різкого похолодання, – повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Погода в Україні

Синоптики прогнозували, що в наступні три доби в Україні буде без опадів. Тільки в неділю на Сході, вночі й на Південному Сході невеликий мокрий сніг.

У західних областях на дорогах місцями ожеледиця. Вночі та вранці неділі подекуди туман.

Температура вночі від +3 до -5 градусів, вдень 0 – +6 градусів, 20 – 21 січня на Закарпатті, Прикарпатті та Півдні до +10 градусів,

– зазначили в Укргідрометцентрі.

Зауважимо, що за орієнтовним прогнозом на картах, щонайменше до 23 січня значне похолодання в Україні не очікується. Так, вночі переважно -1 – +1, а вдень ще до +7 градусів.

Прогноз погоди на 19 – 23 січня / Скриншоти з Укргідрометцентру

До речі, раніше синоптикиня Наталія Птуха розповідала, що 20 січня очікується потепління. Також представниця Укргідрометцентру зазначала, приблизно так триватиме й далі ця зима. Температура переважно в межах від -5 до +5 градусів.