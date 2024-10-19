Чи буде в жовтні бабине літо

Кілька діб поспіль в Україні ще утримається прохолодна погода з заморозками. Втім, уже незабаром температура повітря знову зросте.

Про це напередодні в інтерв'ю 24 Каналу розповіла синоптикиня Укргідрометцентру. Наталія Птуха відповіла, чи буде бабине літо після цих заморозків.

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Бабине літо

За словами синоптикині, +20 вже не очікується. Хіба що в південних областях ще до +18 градусів на годинку десь може прогрітися повітря. Максимум припадає на полудень. Втім, не більше.

Загалом це все одно буде поле високого тиску, більш сонячна погода, досить комфортно. Бабиним літом це не назвеш, але можна зазначити, що це трошки комфортна жовтнева погода. Буде спокійно,

– наголосила Наталія Птуха.

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Де будуть сильні заморозки