Чи будуть ще заморозки у травні: коли потепліє, в яких областях прогнозують +30
Джерело:Meteoprog
Перша половина травня в Україні була доволі прохолодною. У частині областей вдарили заморозки до -5 градусів.
Чи чекати ще мінусової температури до кінця травня, коли нарешті сильно потепліє, спрогнозував синоптик Ігор Кібальчич.
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Заморозки відступлять, чи ще ні
Уже протягом найближчих днів у більшості областей очікується поступове прогрівання повітря.
Нічні заморозки повністю відступлять, а вдень температурне тло відповідатиме літнім показникам,
– спрогнозував Кібальчич.
Також в окремі дні є ймовірність невеликих, подекуди помірних дощів з грозами. Ближче до вихідних через посилення антициклону з Північного Сходу очікується незначне похолодання, а також вітряна погода в більшості південних, східних і центральних регіонів. Окрім того, збережеться найвищий рівень пожежної небезпеки у лісах та лісостепових районах.
Детальний прогноз погоди на тиждень
- У понеділок вночі без істотних опадів, вдень у західних та подекуди північних областях короткочасні дощі з грозами, місцями град та шквали, 15 – 17 метрів на секунду. На решті території України без опадів. Вночі 8 – 13, вдень 21 – 26 градусів.
- У вівторок вночі без істотних опадів, вдень на Заході та місцями на крайній Півночі невеликі короткочасні дощі, часом з грозами. У решті регіонів України без опадів. Вночі 8 – 13, вдень 22 – 27, а на Закарпатті вже до +30.
- У середу в Україні переважно без опадів. Тільки в Карпатах та на Закарпатті невеликі короткочасні дощі з грозами. У західній частині вдень окремі пориви, 15 – 17 метрів на секунду. Вночі 8 – 13, вдень 22 – 27.
- У четвер вночі на Заході, вдень також на Півночі, у центральних областях і на Сході пройдуть короткочасні дощі з грозами, вдень місцями град та шквали, 15 – 20 метрів на секунду. На Півдні без опадів. Вночі вже 10 – 15 тепла, вдень 22 – 27, але в південній частині більше, зокрема, 28 – 30 градусів.
- У п'ятницю на Заході, вдень також на Одещині та Миколаївщині також очікуються дощі з грозами, на решті території без опадів. Вдень у південних, східних та Дніпропетровській областях пориви, 15 – 20 метрів на секунду. Вночі 9 – 14, вдень 20 – 25, на Півдні до +28.
- У суботу, 25 травня, в Україні переважно без опадів. Тільки у Криму та на крайньому Заході подекуди пройдуть грозові дощі. Вітер східний / південно-східний, 7 – 12 метрів на секунду, на Півдні, у Приазов'ї та на Донбасі пориви, 15 – 20 метрів на секунду. Вночі 7 – 12 градусів, вдень 19 – 24.
- У неділю в Україні без опадів. Вітер східний, 7 – 12 метрів на секунду, на Півдні, у Приазов'ї, Дніпропетровській області та на Донбасі окремі пориви, 15 – 20 метрів на секунди. Вночі 8 – 13, вдень 19 – 24.