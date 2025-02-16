Аномальний холод: якою буде погода наступного тижня

Протягом тижня в Україні очікується період аномально холодної погоди. Середньодобова температура може бути меншою за кліматичну норму на 5 – 8 градусів. Подекуди йтиме сніг.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прогноз метеоролога Ігоря Кібальчича на Meteoprog.ua.

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Мороз і сніг в Україні

Так, за прогнозом Кібальчича, 17 – 23 лютого в Україні буде морозна погода, подекуди з невеликим снігом.

Протягом майже всього тижня очікується період аномально холодної погоди із середньодобовими значеннями температури повітря на 5 – 8 градусів нижче за кліматичну норму,

– зазначив метеоролог.

Також пояснив, що морозна погода буде пов'язана з пануванням холодної повітряної маси арктичного походження, а також впливом поля високого атмосферного тиску. Часом йтиме сніг. Втім, переважно очікуються незначні опади.

Прогноз погоди на 17 – 23 лютого