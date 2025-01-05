Чи будуть сильні снігопади або зливи наступного тижня

Протягом 6 – 12 січня в Україні очікується аномально тепла погода. Йтимуть дощі, подекуди сніг і хуртовини.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прогноз синоптика Ігоря Кібальчича на Meteoprog.ua.

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Сніг і дощі в Україні

За прогнозом Кібальчича, вночі понеділка на Заході, вдень також на Півночі й місцями в центральних областях буде сніг з переходом у дощ і льодяну крупу. Окрім того, можлива ожеледь, а на дорогах ожеледиця. Тим часом в інших регіонах істотних опадів не буде.

У вівторок переважатиме погода без опадів. Тільки вночі на Південному Сході очікується сніг і мокрий сніг. Подекуди ожеледиця.

У середу вночі на Заході, вдень також у північних, центральних і північно-східних областях очікуються дощі. У Карпатах – із мокрим снігом.

У четвер на Заході подекуди невеликі опади, – мокрий сніг, мряка та дощ. Також подекуди налипання мокрого снігу, а на дорогах ожеледиця. Тим часом на решті території України переважно без опадів.

У п'ятницю невеликі дощі очікуються місцями в західних областях. В інших регіонах – без істотних опадів.

Вночі суботи в західних областях дощ із переходом у сніг і мокрий сніг. Також подекуди налипання мокрого снігу, хуртовина, на дорогах ожеледиця. Вдень дощі з мокрим снігом також можуть бути в північних, місцями південних і центральних регіонах. На Лівобережжі без істотних опадів.

У неділю вночі дощі з мокрим снігом на Півдні, Півночі й у центральних областях. Вдень невеликий дощ на Північному Сході. На решті території нашої держави – без істотних опадів.