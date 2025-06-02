Чи будуть в Україні знову заморозки

Цього року травень був доволі-таки холодним, – з заморозками й навіть снігом. Потепління прийшло лише в третій декаді. І хоча вже почалося літо, раніше заморозки фіксували й у червні.

Та чи чекати заморозків влітку цього року, – в інтерв'ю 24 Каналу відповіла представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха.

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Заморозки у червні

Наталія Птуха розповіла, що загалом заморозки у червні можливі. Втім, раніше їх фіксували рідко.

Поки що ми таких тенденцій не бачимо. Температурний фон буде, навпаки, дещо підвищуватися починаючи десь з 3 – 4 числа,

– наголосила синоптикиня.

До речі, абсолютний мінімум температури повітря у червні, який фіксували за всю історію метеоспостережень, сягав +1 – +9 градусів. У Волинській, Рівненській, Житомирській, Київській, Сумській, Харківській, Луганській і Дніпропетровській областях, а також у гірських районах подекуди -0,3 – -3,4 градуса. На високогір'ї Карпат до -5 градусів.

Очікується, що червень буде теплішим за кліматичну норму на 1,5 – 2 градуси. Середньомісячна температура передбачається в межах +19 – +23 градусів, у гірських районах +15 – +16 градусів.