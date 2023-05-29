Літо розпочнеться дощем: яку погоду чекати українцям у перший тиждень червня

Уже через декілька днів настане літо. Очікується, що середня місячна температура у червні буде дещо вищою за норму. Однак, на початку значної спеки ще не прогнозують. Та й розпочнеться перший місяць літа, ймовірно, з дощів.

Прогноз погоди на перший літній тиждень зробив синоптик Ігор Кібальчич. Яку ж погоду чекати на початку червня, інформує 24 Канал.

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Яка буде погода у перші дні літа

За словами синоптик, у четвер, 1 червня, грозові дощі накриють північ Лівобережжя України. На решті територій переважно без опадів. Температура вночі +8...+13 градусів, вдень +18..+23.

У п'ятницю здебільшого без опадів. Однак, на Заході вдень місцями пройдуть невеликі дощі у супроводі гроз. Вночі повітря прогріється до +10…+15 градусів, вдень +21…+26.

У суботу, 3 червня, дощі очікуються у західних областях, вдень також у північних та центральних регіонах. Можливі окремі грози та шквалисте посилення вітру до 15 – 20 метрів на секунду. Температура повітря вночі коливатиметься в межах +11…+16, вдень +22…+27 градусів,

– зазначив Кібальчич.

Також у неділю, 4 травня, у західних областях, ймовірно, пройдуть грозові дощі. Вночі +8…+13, на півдні +12…+17; вдень в Україні +22...+27 градусів.

Прогноз від Укргідрометцентру

Зауважимо, що згідно з картами на сайті Укргідрометцентру, 1 червня дощі можуть бути на всій території України. Однак, здебільшого без істотних опадів.

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Прогноз погоди на 1 червня / Скриншот з Укргідрометцентру

Додамо, очікується, що в червні цього року температура буде дещо вищою за норму. Зокрема, в Укргідрометцентрі зазначили, що передбачається 18 – 23 градуси тепла, у горах 15 – 19. Це на 1 – 1,5 градуса вище за норму.

Також синоптики розповіли, що кількість опадів очікується у межах 49 – 90 міліметрів. Однак, у Карпатах та Прикарпатті більше, зокрема, 117 – 171 міліметр. Втім, це також у межах норми.