У неділю, 24 серпня, Україна відзначатиме День Незалежності. Синоптики спрогнозували, якої погоди чекати.

Чи будуть дощі та грози, похолодання або спека на День Незалежності, – повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

Якою буде погода на День Незалежності 2025?

У неділю, 24 серпня, вночі у східних областях і Карпатах, удень на Правобережжі подекуди буде короткочасний дощ, гроза. На решті території жодні опади не очікуються.

На День Незалежності буде доволі прохолодно. Так, уночі лише +8 – +13 градусів, удень +15 – +23. Тільки на Південному Сході дещо тепліше, зокрема, +13 – +19 та +24 – +29 градусів відповідно.

Погода на День Незалежності / Скриншот з Укргідрометцентру

