Посилення морозів і сніг, чи аномальне тепло: якою буде погода до кінця місяця

На календарі 21 січня. Втім, погода в Україні більше нагадує весняну. Температура як у березні.

Чого чекати до кінця місяця, — тепло затримається, чи прийдуть великі морози та снігопади, — в інтерв'ю 24 Каналу розповіла представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха.

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Погода до кінця січня

Цього тижня погода в Україні буде досить спокійною. Тепло ще затримається. Ба більше, наприкінці температура зросте на кілька градусів.

За прогнозом синоптиків, найближчі кілька діб вночі від +2 до -4 градусів, вдень 0 — +5. Найтепліше буде на крайньому Півдні та Прикарпатті, зокрема, до +9 градусів.

Найпрохолодніше буде вдень 22 – 23 січня на Сході й у Карпатах. Однак, лише близько 0 градусів.

Далі, 24 – 25 січня, вночі вже від +4 до -2 градусів, а вдень – +1 – +7 градусів. На Півдні знову +10 градусів.

Тільки на Північному Сході та в Карпатах у п'ятницю ще збережуться невеликі нічні морози, зокрема, 0 — -5 градусів. Вдень від -2 до +3 градусів.

Чи буде сніг найближчими днями

У вівторок через вплив поля підвищеного тиску з північного сходу опадів не буде.

У середу вночі на Закарпатті, вдень на Правобережжі, у четвер на більшій частині території України місцями невеликий дощ може бути та мокрий сніг.

Також 24 січня через зниження тиску місцями по території України можливий невеликий мокрий сніг, однак, це досить локальні його прояви.

Переважно це Північний Схід, де хоч трошки навіть може утворитися сніговий покрив, – буквально 1 – 2 сантиметри. Але в умовах того, що температура вдень у нас всюди плюсова, звичайно він танутиме,

— зазначила Наталія Птуха.

У суботу знову переважатиме погода без опадів.

Також представниця Укргідрометцентру зазначила, що до кінця січня навряд чи вже будуть великі морози. Навпаки, — на початку наступного тижня, зокрема, 27 січня може бути підвищення температури.

"Потім, 28-го знову трошки зниження, але повернення до таких температурних показників, як зараз", — розповіла Наталія Птуха.