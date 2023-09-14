Дощі повертаються: чи будуть затяжні осінні зливи у вересні

Після тривалого бездощового періоду в Україні будуть опади. Вони очікуються у більшості областей, окрім того, подекуди можлива гроза.

Як довго дощитиме та чи будуть вже затяжні осінні зливи, в інтерв'ю 24 Каналу розповіла синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха.

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Дощі йтимуть, але недовго

Наталія Птуха зауважила, що в Україні вже давно не було дощів. Натомість практично у всіх областях спостерігався високий рівень пожежної небезпеки.

Опади нам принесе атмосферний фронт. Він буде з Заходу наближатися до території України. Тож уже в четвер, 14 вересня, вранці та вдень в Україні, крім східних і південно-східних областей короткочасні дощі та грози.

Прогноз погоди на 14 вересня / Скриншот з Укргідрометцентру

Тобто це ще не такі осінні затяжні дощі. Доволі-таки активний атмосферний фронт за два дні пройде всю територію України. Майже по всіх областях, звичайно ж, з різною інтенсивністю очікуємо на опади у вигляді дощі, подекуди й грози. У Києві також очікуємо короткочасний дощ та грозу,

– зазначила синоптикиня.

Додала, що далі цей атмосферний фронт пройде. 15 вересня ще вночі у більшості областей може бути, а вдень тільки на Лівобережжі короткочасні дощі та грози, решта території вже без опадів.

16 вересня на територію України впливатиме антициклон, поле високого тиску. Це забезпечить черговий період спокійної погоди. До речі, температура знизиться. Втім, поки без значного похолодання.

Чи буде ще сильна спека, рекордна температура, або ж навпаки чекати заморозків, уже незабаром читайте в інтерв'ю з Наталією Птухою на сайті